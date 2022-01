Łukasz Teodorczyk znalazł nowy klub. Degradacja

Łukasz Teodorczyk w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy zniknął zupełnie z radarów polskich kibiców. Jeszcze nie tak dawno 30-latek był etatowym reprezentantem Polski, ale poważnie obniżył loty. Nic nie pozostało już z jego niezwykłych wyczynów z gry w barwach Anderlechtu. Z Brukseli piłkarz przeniósł się do Charleroi, a następnie od Udinese. W poprzednim sezonie polski napastnik rozegrał w barwach włoskiej drużyny 17 spotkań, w których zdobył zaledwie jedną bramkę, a w tym obecnym nie pojawił się już na boisku ani razu.

Łukasz Teodorczyk znalazł nowy klub? Jednak nie Turcja

W związku ze swoją słabą formą Łukasz Teodorczyk został skreślony przez trenera Udinese i wiadomo było, że jego dni w tym klubie są policzone. Kilka dni temu zawodnik oficjalnie rozwiązał kontrakt ze swoim pracodawcą za porozumieniem stron i rozpoczął poszukiwania nowego zatrudnienia.

Początkowo mówiło się o przeprowadzce do Turcji. Według doniesień tamtejszych mediów Polak miał trafić do jednego z klubów ze Stambułu - Galatasaray, Fenerbahce i Besiktasu. Zupełnie inny kierunek wskazuje natomiast "Przegląd Sportowy". Według najnowszych doniesień polskiego dziennika Teodorczyk ma zostać we Włoszech, ale już nie w Serie A, a w Serie B. Jego nowym pracodawcą ma zostać bowiem Vicenza.

Czekałaby go tam ciężka walka o utrzymanie. Na półmetku rozgrywek drużyna Cristiana Brocchiego zajmuje ostatnie miejsce w Serie B z zaledwie 15 strzelonymi bramkami - to dla Teodorczyka spory spadek, ale jednocześnie szansa na to, by odbudować się na niższym poziomie rozgrywkowym.