Nowy właściciel klubu Polaka przedstawił ambitną wizję. Nowa włoska potęga?

Salernitana była zaledwie kilka minut od wykluczenia z najwyższej klasy rozgrywkowej. Do niedawna jej właścicielem był Claudio Lotito, który odpowiada także za Lazio. Włoskie przepisy zabraniają tzw. timesharingu, czyli sytuacji, w której jedna osoba odpowiada za dwa kluby. FIGC (Włoska Federacja Piłki Nożnej) dopuściła Salernitanę do rozgrywek, ale wymagała sprzedaży klubu do końca 2021 roku. Czas mijał, a chętnych było brak. Ostatecznie zgłosił się przedsiębiorca Danilo Iervolino, który zapłacił za klub 10 mln euro. Jego oferta została zaakceptowana dwie minuty przed ostatecznym terminem.

Ambitne plany Salernitany. Niemal zostali wykluczeni, a chcą być "nową Atalantą"

Nowy prezes przedstawił bardzo ambitną wizję. Zgodnie z jego planem zespół z południowej Italii ma w najbliższych latach stać się klubem z szerokiej czołówki. Za przykład Iervolino podał mniejsze drużyny, które w ostatnich latach odnosiły sukcesy w Serie A. - Myślę, że Salerno to miasto, które powinno dążyć do tego, by mieć klub piłkarski w pierwszej dziesiątce Serie A. Atalanta i Sassuolo to dwa wspaniałe przykłady udanego planowania i zdrowego podejścia do piłki nożnej. Mamy nadzieję zrobić to samo w Salerniatanie - powiedział.

Najpierw jednak klub, w którym występuje Paweł Jaroszyński, musi skupić się na teraźniejszości. Salernitana niespodziewanie wróciła do Serie A po 22 latach. Pobyt w najwyższej klasie rozgrywkowej okazał się bolesnym zderzeniem z rzeczywistością. Klub zajmuje 20. miejsce, traci aż osiem punktów do bezpiecznej pozycji i jest jedną nogą jest w Serie B. - Styczniowe okno transferowe jest trudne w nawigacji, więc wkrótce zdecydujemy, kim będą osoby za to odpowiedzialne - stwierdził prezes.

W zespole z Salerno na pozycji lewego bądź środkowego obrońcy występuje Paweł Jaroszyński, który rozegrał w tym sezonie 349 minut w 10 meczach Serie A. 27-latek rozpoczął sezon od wyjściowego składu, ale aktualnie pełni rolę rezerwowego, który wchodzi najczęściej na ostatnie 10-20 minut.