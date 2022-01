Kłopoty polskiego piłkarza z Serie A. Uderzył mężczyznę, stawiał opór policji

Jakub Kiwior to reprezentant Polski U-21 i zawodnik występującej w Serie A Spezii. Polak przeszedł do włoskiego klubu w sierpniu 2021 roku i jak do tej pory rozegrał cztery spotkania w lidze włoskiej, z czego trzy w pełnym wymiarze czasowym. Rozegrał również jeden mecz w Pucharze Włoch. Wszystkie te spotkania zagrał pod koniec roku, który jednak zakończył się dla niego dosyć nieprzyjemnie.

Problemy Kiwiora. Może zostać oskarżony o pobicie

Jak donosi regionalna gazeta "Secolo XIX" Kiwior wszedł w konflikt z prawem. Włoskie media piszą, że do nieprzyjemnego zdarzenia miało dojść 26 grudnia. Polski zawodnik bawił się ze swoją partnerką w jednym z lokali w centrum miasta. Przed klubem między parą miało dojść do kłótni. W sprawę wmieszał się przypadkowy mężczyzna, który wziął stronę kobiety. Kiwior miał go uderzyć, na tyle mocno, że mężczyzna upadł na ziemię.

Na miejsce została wezwana policja. To jednak nie uspokoiło piłkarza – jak donoszą Włosi, miał on odepchnąć również policjantów. Ponadto w ich obecności odepchnął również swoją partnerkę i wykręcił jej palce. Mimo tego jakimś cudem Kiwior uniknął aresztowania i został puszczony wolno. To jednak nie oznacza, że Polak nie będzie miał kłopotów. Wkrótce może zostać oskarżony o pobicie, a także stawianie oporu i napaść na funkcjonariusza.

Przed transferem do Włoch Kiwior występował na Słowacji w zespole Żyliny. Jest również etatowym reprezentantem Polski U-21. Rozegrał prawie wszystkie mecze w eliminacjach do mistrzostw Europy U-21, opuszczając jedynie spotkanie z San Marino z powodu kontuzji.

