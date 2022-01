Klub Polaka z Serie A był minutę od wykluczenia z rozgrywek!

Właścicielem Salernitany do niedawna był Claudio Lotito, który odpowiada także za Lazio. Włoskie przepisy zabraniają tzw. timesharingu, czyli sytuacji, w której jedna osoba odpowiada za dwa kluby. FIGC (Włoska Federacja Piłki Nożnej) dopuściła Salernitanę do rozgrywek, ale wymagała sprzedaży klubu do końca 2021 roku. Im bliżej deadline'u, tym przyszłość klubu z Salerno coraz bardziej rysowała się w ciemnych barwach. Ostatecznie Paweł Jaroszyński może być spokojny o najbliższą przyszłość.

Salernitana ma nowego właściciela. Zabrakło jednej minuty do katastrofy

Claudio Lotito nie jest już właścicielem Salernitany. Obecny sternik Lazio sprzedał klub w ręce 43-letniego przedsiębiorcy Danilo Iervolino i uzyskał 10 mln euro. Włoska federacja otrzymała informację o sprzedaży w piątek 31 grudnia o godzinie 23:58, na minutę przed zakończeniem deadline'u. "Zrobię wszystko, aby Salernitana utrzymała się w Serie A. Fani tego zespołu zasługują na to, żeby on był jak najbardziej konkurencyjnemu. Najlepsze życzenia na Nowy Rok" - przekazał Iervolino w oficjalnym komunikacie.

Turyński prawnik Francesco Paulicelli na łamach "La Gazzetty dello Sport" przekazał informację, że do Salernitany wpłynęła oferta kupna od firmy Global Pacific Capital Management doo Fund, która zarządza aktywami o wartości 350 mln euro i ma siedzibę w Nowej Goricy w Słowenii. Firma wysłała dwie oferty kupna Bordowych - najpierw 38 mln euro w obligacjach bankowych, a potem 26 mln w gotówce. Finalnie to oferta od Danilo Iervolino została przyjęta.

Włoski dziennikarz Nicolo Schira informuje, że nowy właściciel Salernitany zapowiedział, że w trakcie zimowego okna transferowego wyda 20 mln euro na wzmocnienia. Iervolino ma teraz czas do 14 lutego 2022 roku, żeby dopiąć wszelkich formalności.