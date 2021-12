Polski talent na dłużej w Romie! Agent komentuje. "Stanowisko klubu jest jasne"

"Nicola Zalewski nie miał w AS Romie zbyt wielu okazji do wykazania się" - piszą włoskie gazety w ostatnich tygodniach. Pomocnik pokazał się bardzo dobrze w przedsezonowych zgrupowaniach zespołu, dzięki czemu dostał się do seniorskiego składu prowadzonego przez Jose Mourinho. Na ten moment Zalewski zagrał zaledwie w pięciu meczach we wszystkich rozgrywkach, w których łącznie uzbierał 35 minut.

Oficjalnie: Nicola Zalewski na dłużej w Romie. Długa umowa

AS Roma poinformowała w oficjalnym komunikacie, że trzech młodych piłkarzy przedłużyło kontrakty z klubem. Jednym z nich jest Nicola Zalewski, który tym samym jest związany z Wilkami do 30 czerwca 2025 roku. "Taka decyzja to kolejny dowód na to, jakie podejście ma Roma wobec młodych piłkarzy. Wierzymy w ich talent i staramy się wpajać odpowiednią etykę pracy oraz podejście do zawody. Mamy nadzieję, że te kontrakty dadzą im kolejną motywację i satysfakcję" - powiedział Tiago Pinto, dyrektor generalny Romy.

Mimo niewielu szans na grę Nicola Zalewski cieszy się dużym zainteresowaniem na rynku transferowym. Portal seriebnews.com informował, że reprezentant Polski jest obserwowany przez pięć klubów Serie B, natomiast tuttomercatoweb.com dodawał, że w tym gronie znajduje się Vicenza oraz Pisa. Oferta z tego pierwszego zespołu miała zostać od razu odrzucona, ponieważ Roma nie rozważa wypożyczenia Zalewskiego do klubu zajmującego ostatnie miejsce na zapleczu włoskiej ekstraklasy.

Czy nowa umowa oznacza wypożyczenie Nicoli Zalewskiego? "Jest niezbywalny"

Po ogłoszeniu nowego kontraktu z Romą postanowiliśmy poprosić o komentarz Giovanniego Ferro, agenta Nicoli Zalewskiego. Ferro nie potwierdził ofert wypożyczenia ze strony Pisy lub Vicenzy, natomiast przekazał nam stanowisko klubu. "W przypadku Romy wygląda to tak, że uznają Nicolę za niezbywalnego. W tym momencie Zalewski nie jest dostępny na rynku dla żadnego innego klubu" - przekazał Ferro.

Poprzednia umowa Nicoli Zalewskiego z Romą była ważna do końca czerwca 2024 roku, a teraz pomocnik jest związany z klubem o rok dłużej. Dlaczego tak to rozwiązano? "Ten zapis był ustalony między obiema stronami przy pierwszej umowie" - skwitował krótko Giovanni Ferro. Agent Zalewskiego wyjaśnił taki zabieg w wywiadzie dla calciomerito.pl we wrześniu tego roku. "Umowa została przedłużona o kolejny rok automatycznie, kiedy Roma zdecydowała się na włączenie Zalewskiego do pierwszego zespołu. Kadra i debiut z San Marino nie miał na to wpływu" - mówił wówczas Ferro.