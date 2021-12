Nicola Zalewski może opuścić Romę już zimą. Jest zainteresowany klub

35 minut - tylko tyle czasu od Jose Mourinho otrzymał w tym sezonie Nicola Zalewski. 19-letni Polak, który ma za sobą debiut w kadrze Paulo Sousy, na razie pozostaje dla kibiców dużą zagadką, bo z seniorami gra mało. - Nicola to naprawdę wielki talent. To już jest pan piłkarz. Ma niesamowity luz z piłką przy nodze. Jak zaczaruje obrońcę, to rywal może mieć niezłe zawroty głowy. Ma papiery na zrobienie wielkiej kariery - przekonywał czytelników Sport.pl Hubert Idasiak, rezerwowy bramkarz Napoli.

- Nicola to piłkarz, który potrafi zrobić różnicę. Ma dużą boiskową inteligencję, a także świetną kontrolę nad piłką - dodawał Francesco Oddi, dziennikarz rzymskiej gazety "Il Romanista", który śledzi rozwój Zalewskiego od wielu lat. Wszystko jednak wskazuje, że Roma zgodzi się wypożyczyć zimą Zalewskiego, by złapał nieco doświadczenia.

A tak się składa, że skrzydłowym interesuje się Pisa, czyli lider Serie B. Jak podaje serwis seriebnews.com, wcześniej zainteresowana nim była Venezia, ale Roma odrzuciła ofertę najgorszego zespołu Serie B.

Nie tylko Zalewski może opuścić Romę

Pisa zamierza wypożyczyć także dwóch innych młodych graczy Romy. Na celowniku są też: Ebrima Darboe, który od zeszłego sezonu trenuje z pierwszą drużyną, oraz Filippo Missori, obrońca Primavery Romy, któremu Mourinho dał zadebiutować w Lidze Konferencji.

Z kolei Zalewski zadebiutował w pierwszym składzie Romy w zeszłym sezonie, gdy wiosną dostał kilka szans od Paulo Fonseki, latem zastąpionego przez Mourinho. Obecnie drużyna Portugalczyka zajmuje dopiero szóste miejsce w Serie A i traci sześć punktów do Atalanty, która jest czwarta. A to właśnie Liga Mistrzów jest celem Romy na ten sezon.