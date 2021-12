Piotr Zieliński podbił Włochy. Przebija go tylko jeden piłkarz Serie A

Piotr Zieliński w ostatnich tygodniach osiągnął bardzo wysoką formę. W meczu z AC Milan Polak pełnił nawet funkcję kapitana Napoli i zanotował asystę przy zwycięskim golu na 1:0. W środowym starciu ze Spezią (porażka 0:1) pomocnik zszedł z boiska już w 69. minucie. - Spezia zasłużenie wygrała. Jak można zdjąć Mertensa, a potem Zielińskiego? Politano i Lozano robią bałagan na boisku. Naprawdę muszą wszystko grać? Ounas i Elmas zasłużyli na więcej gry. Panie Spalletti, co pan wyprawia?! - irytował się na antenie Tele A Paolo Del Genio, włoski dziennikarz.

Runda jesienna w Serie A dobiegła końca. Napoli po znakomitym początku sezonu, 10 wygranych w pierwszych jedenastu meczach, w kolejnych ośmiu wygrało zaledwie dwa razy. Po 19 kolejkach Napoli jest na 3. miejscu w tabeli i traci już siedem punktów do lidera - Interu Mediolan.

Włoski dziennikarz Mario Sconcerti na łamach dziennika "Corriere della Serra" podsumował pierwszą część sezonu w wykonaniu poszczególnych piłkarzy Napoli i innych drużyn. Według niego na najwyższe oceny zasłużyło w Napoli dwóch graczy - Piotr Zieliński i Kalidou Koulibaly. Polski pomocnik otrzymał od Włocha niezwykle wysoką średnią ocenę - "8" w skali 1-10, a obrońca ekipy spod Wezuwiusza "7,5". W drużynie prowadzonej przez Luciano Spallettiego zostali także wyróżnieni - Fabian Ruiz - "7" i sam trener, który otrzymał identyczną notę jak Hiszpan.

A jak na ich tle wypadli piłkarze z innych drużyn Serie A? Według Sconcertiego, w Interze Ivan Perisić zasłużył na "7,5", Nicolo Barella na "7", a trener Simone Inzaghi na "8". W AC Milan wyróżnił dwóch piłkarzy oraz trenera: Sandro Tonali, Rafael Leao i Stefano Pioli dostali "7".

W Juventusie Juan Cuadrado i Manuel Locatelli zasłużyli na "7", a Federico Chiesa tylko na "5". A który piłkarz Serie A otrzymał od Sconcertiego najwyższą notę za całą rundę? To napastnik Fiorentiny, Dusan Vlahović (dostał notę "9"), strzelec 16 goli i autor trzech asyst w 20 spotkaniach Serie A.

W tym sezonie Zieliński rozegrał 24 spotkania dla Napoli we wszystkich rozgrywkach i strzelił w nich sześć goli oraz zaliczył pięć asyst. Do Napoli trafił z Udinese w 2016 roku za 16 milionów euro. Obecna umowa Polaka z Napoli jest ważna do końca czerwca 2024 roku.