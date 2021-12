Zieliński gra sezon życia, a Włosi nadal swoje. "On tego nie ma"

31 - tyle punktów w pierwszych 11 kolejkach tego sezonu Serie A zdobyło Napoli. Zespół Luciano Spallettiego zachwycał, rozbijając kolejnych rywali. Napoli, które w tej fazie sezonu straciło punkty tylko w Rzymie w meczu z AS Roma (0:0), szybko urosło do roli zdecydowanego faworyta do upragnionego mistrzostwa Włoch.

Upragnionego, bo klub tylko dwukrotnie świętował ten tytuł. Pierwszy raz miało to miejsce w 1987 roku, drugi trzy lata później. Mimo doskonałego początku mistrzostwo kraju w tym sezonie wcale nie jest pewne. Co więcej, Napoli nie jest już uważane za faworyta do tytułu.

W ostatnich ośmiu kolejkach Napoli wygrało tylko dwa razy. Zespół Spallettiego zanotował też dwa remisy i aż cztery porażki. W środę Napoli sensacyjnie przegrało u siebie z 17. w lidze Spezią 0:1. Po 19 kolejkach Napoli jest na 3. miejscu w tabeli i traci już siedem punktów do lidera - Interu Mediolan.

Zieliński skrytykowany

- Napoli nie ma dziś kogoś takiego jak Giuseppe Bruscolotti, który grał w klubie przez lata, był jego kapitanem i wiedział, jak znosić presję, co doprowadziło Napoli do pierwszego w historii mistrzostwa Włoch. Dziś zawodnicy Napoli nie radzą sobie w trudnych okolicznościach. To ta sama grupa zawodników, która dwa razy z rzędu nie potrafiła zakwalifikować się do Ligi Mistrzów - powiedział Enrico Fedele, były agent braci Cannavaro.

I dodał: - Lider drużyny, na jakiego media kreują Piotra Zielińskiego, ma gołębie serce. Nie ma w sobie pozytywnej złości, którą pobudziłby resztę zespołu. Polak nie ma cech przywódczych i trudno oczekiwać, by nagle je nabył.

Zieliński rozegrał w tym sezonie 24 mecze, strzelił sześć goli i miał pięć asyst. Ostatnią z nich zaliczył w niedzielę, gdy Napoli wygrało z Milanem 1:0. Polak pełnił w tym meczu rolę kapitana drużyny. To druga taka sytuacja w tym sezonie. Pierwsza miała miejsce 9 grudnia w meczu z Leicester City (3:2) w Lidze Europy.