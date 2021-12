Ekspert wskazał idealny klub dla Piotra Zielińskiego. "Ma wszystko"

Piotr Zieliński w ostatnich tygodniach osiągnął bardzo wysoką formę. W meczu z AC Milan Polak był nawet kapitanem Napoli i zanotował asystę przy zwycięskim golu na 1:0. W środowym spotkaniu ze Spezią (porażka 0:1) pomocnik został zdjęty już w 69. minucie. - Spezia zasłużenie wygrała. Jak można zdjąć Mertensa, a potem Zielińskiego? Politano i Lozano robią bałagan na boisku. Naprawdę muszą wszystko grać? Ounas i Elmas zasłużyli na więcej gry. Panie Spalletti, co pan wyprawia?! - denerwował się na antenie Tele A Paolo Del Genio, dziennikarz.

W ostatnich dniach pojawiały się informacje portalu calciomercato.com, który sugerował, że Zieliński może zmienić barwy klubowe i przenieść się do Liverpoolu. - Temat na pewno nie będzie grany zimą, ale coś zaczyna się dziać. Niewykluczone, że w perspektywie kilku tygodni menedżer piłkarza Bartek Bolek pojawi się w słynnym apartamencie Aurelio De Laurentiisa w Rzymie z widokiem na Watykan i będzie negocjował. Cena? 50-60 mln euro "plus" - przekazał Mateusz Borek ponad dwa tygodnie temu.

Teraz głos na temat przyszłości Zielińskiego zabrał na łamach portalu WP Sportowefakty komentator Eleven Sports, Piotr Czachowski, który w przeszłości grał w Serie A. - Piotrek gra w Napoli bardzo dobrze, ale nie uważam, że odejdzie z Neapolu. Wydaje mi się, że Piotrek jeszcze nie postawił kropki nad i w obecnym klubie. On czuje, że w Napoli nie zrobił wszystkiego, a zdobycie mistrzostwa Włoch jest teraz bardzo realne. Na pewno chciałby też wrócić do rozgrywek Ligi Mistrzów. Poza tym: w Neapolu czuje się wyśmienicie, mają świetną "paczkę" zawodników rozumiejących się bez słów - przyznał Czachowski.

I dodał: - Nie wiem, czy Anglia byłaby dla Zielińskiego dobrym kierunkiem. Na Wyspach tempo gry jest znacznie szybsze. Biegasz 150 mil na godzinę i musisz zachować przy tym świeży umysł i technikę. Jednak we Włoszech piłka obraca się nieco wolniej. W czołowym angielskim zespole Piotrek mógłby mieć problem z regularnymi występami.

Czachowski widziałby Zielińskiego w zupełnie innej lidze niż Premier League. - Anglia to oczywiście lepsze pieniądze i ogromny prestiż, ale ja widzę Piotrka gdzie indziej. Ma wszystko, by świetnie odnaleźć się w niemieckiej Bundeslidze. Jeżeli Niemcy, to w jego przypadku oczywiście tylko Bayern Monachium. W Hiszpanii Piotr na pewno także by sobie poradził, ale ja doradzałbym mu Niemcy - zakończył Czachowski.

Zieliński według firmy analitycznej KPMG Football Benchmarks jest drugim najcenniejszym polskim piłkarzem w 2021 roku, tuż za Robertem Lewandowskim. Wartość pomocnika Napoli wzrosła o 4,4 mln euro w porównaniu z poprzednim notowaniem i obecnie wynosi 42,3 mln euro.

W tym sezonie Zieliński rozegrał 24 spotkania dla Napoli we wszystkich rozgrywkach i strzelił w nich sześć goli oraz zaliczył pięć asyst. Do Napoli trafił z Udinese w 2016 roku za 16 milionów euro. Obecna umowa Polaka z Napoli jest ważna do końca czerwca 2024 roku.