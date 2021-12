Klub z Serie A musi się spieszyć! Zostało mu 10 dni, by uniknąć degradacji

Salernitana to najgorszy zespół Serie A. Zespół po 18 spotkaniach ma zaledwie osiem punktów i traci pięć do bezpiecznej strefy. Wszystko wskazuje więc na to, że Salernitana szybko pożegna się z najwyższą klasą rozgrywkową we Włoszech. Wygląda jednak też na to, że stanie się to szybciej, niż na koniec sezonu.

Salernitana może nie dograć sezonu do końca. Federacja przypieczętowała los klubu?

Salernitana może zostać wyrzucona z Serie A. Dlaczego? Wszystko przez włoskie przepisy, które mówią, że jeden właściciel nie może mieć dwóch klubów w jednej klasie rozgrywkowej. A taki przypadek właśnie zachodzi w przypadku Salernitany, która ma tego samego właściciela, co rzymskie Lazio. Jest nim Claudio Lotito.

Sprawa tego samego właściciela ciągnie się za Salernitaną od początku sezonu. Najpierw Lotito dostał czas do 31 lipca 2021 roku na znalezienie kupca na klub. Termin ten znacznie wydłużono – do 31 grudnia. Koniec roku się zbliża, a Salernitana nadal nie znalazła nowego właściciela. Władze klubu poprosiły o kolejne przedłużenie terminu, tym razem do końca sezonu. Władze ligi włoskiej wyraziły zgodę, ale to samo musiała zrobić włoska federacja. Tak się jednak nie stało. Jeśli do Salernitany do 31 grudnia nie wpłynie przynajmniej oferta kupna, to kibice tego klubu będą mieli bardzo smutnego sylwestra. Ich klub zostanie karnie zdegradowany. W takim przypadku wszystkie wyniki w meczach pomiędzy Salernitaną a resztą zespołów zostaną unieważnione.

Salernitana nie przyjechała na ostatni mecz w roku

We wtorek Salernitana miała rozegrać mecz ligowy z Udinese Calcio, ale spotkanie się nie odbyło. Piłkarze Udinese wyszli na boisko i czekali 45 minut na drużynę rywala, ale nie doczekali się. Powód? Duża liczba zakażeń koronawirusem w zespole Salernitany. Klub w poniedziałek poinformował, że na mecz się nie wybiera. Na razie Udinese dopisało sobie trzy punkty za walkowera, ale nie wiadomo, czy je utrzyma. Po pierwsze – tak jak wspomnieliśmy wyżej, wyniki Salernitany mogą zostać anulowane. Po drugie – jeśli jakimś cudem Salernitana zostanie w Serie A, to pewnie będzie walczyć o to, aby mecz rozegrać w innym terminie. W tym sezonie fani ligi włoskiej widzieli identyczne sceny. Na mecz z Juventusem nie przyjechało Napoli, ale ostatecznie nie zakończyło się to walkowerem. Władze ligi pozwoliły rozegrać mecz w innym terminie.