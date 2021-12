Szewczenko planuje rewolucję w klubie. Polaka wywieje przy wietrzeniu szatni?

Aleksander Buksa trafił przed sezonem do Genoi. Mimo dobrego okresu przygotowawczego, jego pozycja w klubie malała. Młody Polak może mieć jeszcze większe problemy z regularną grą po przyjściu nowego trenera Andrija Szewczenki, który planuje rewolucję kadrową. Wszystko po to, aby uchronić klub przed spadkiem.

Genoa zajmuje w tym momencie 18. miejsce w tabeli z 10 punktami na koncie. Zespół, który wygrał zaledwie jedno spotkanie w lidze, traci trzy punkty do będącej nad kreską 17. Spezii. Reszta zespołów zbudowała sobie tak dużą przewagę punktową, że wiele wskazuje na to, że to te kluby - a także 19. w tabeli Cagliari - stoczą ze sobą bój o ostatnie bezpieczne miejsce.

Aleksander Buksa na wylocie z Genoi? Klub planuje rewolucję kadrową

Przyjście Szewczenki do klubu nie odmieniło zespołu. Pod jego wodzą Genoa zagrała sześć meczów, z których przegrał aż pięć i jeden zremisowała. Władze klubu nie myślą na razie o zmianie trenera, a głównych problemów doszukują się w sile zespołu. Dlatego też zimą ma dojść w klubie do rewolucji kadrowej.

Według serwisu TUTTOmercatoWEB klub może opuścić aż 12 piłkarzy. Poza doświadczonymi zawodnikami, jak chociażby Salvatore Sirigu czy Felipe Caicedo, w tym gronie znalazł się Aleksander Buksa. Polski napastnik uzbierał w tym sezonie łącznie 49 minut w trzech spotkaniach. Po raz ostatni zagrał równo miesiąc temu w debiucie Andrija Szewczenki (wszedł na minutę w przegranym 0:2 meczu z AS Romą). Na razie nie wiadomo, gdzie miałby trafić Buksa. 18-latek jest związany z Genoą kontraktem do czerwca 2026 roku, więc w grę bardziej niż transfer definitywny wchodzi wypożyczenie.