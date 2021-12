Media zapowiadają wielki transfer Zielińskiego. "Cena? 50-60 mln euro"

Piotr Zieliński stał się w ostatnich tygodniach jednym z liderów Napoli. Polak wyszedł nawet jako kapitan zespołu w meczu z Milanem, zaliczył w nim zresztą już piątą asystę w sezonie. "To światło Napoli, uosobienie Spallettiego na boisku. Dośrodkowanie z rożnego było doskonałe i przebiło każde inne zagranie" - rozpływano się na jego grą w niedzielnym meczu w "La Gazzetcie dello Sport". Dobra forma piłkarza skutkuje zainteresowaniem ze strony europejskich potęg.

REKLAMA

Zobacz wideo Alarm w kadrze skoczków! Czarne chmury.| Kto trenerem siatkarzy? [SPORT.PL LIVE #2]

Zieliński może trafić do Liverpoolu. O odejście nie będzie jednak łatwo

Jak podaje portal calciomercato.com, Zieliński znalazł się na celowniku Juergena Kloppa. Niemiec jest wielbicielem pomocnika jeszcze od czasów jego gry w Udinese oraz Empoli. O transferze piłkarza do Liverpoolu było głośno zresztą w 2016 roku, jeszcze przed jego przyjściem do Napoli.

Piotr Zieliński upokorzył rywala. I to jak! Nie wiedział, co się dzieje [WIDEO]

Na razie brakuje konkretów dotyczących ewentualnego transferu. Przejście Zielińskiego z Serie A do Premier League wiązać się będzie ze sporym wydatkiem, gdyż piłkarz jest związany z Napoli kontraktem obowiązującym do czerwca 2024 roku. Dodatkowo prezes Aurelio de Laurentiis bardzo rzadko decyduje się na sprzedaż największych gwiazd w zespole, o czym przekonał się choćby Arkadiusz Milik. Właściciel może być niechętny na osłabienie zespołu, zwłaszcza, że klub z południa Italii może po dwóch latach wrócić do Ligi Mistrzów.

O ewentualnej zmianie klubu przez 27-latka wspominał kilka tygodni temu Mateusz Borek, który zdradził także, ile trzeba byłoby za niego zapłacić. - Temat na pewno nie będzie grany zimą, ale coś zaczyna się dziać. Niewykluczone, że w perspektywie kilku tygodni menedżer piłkarza Bartek Bolek pojawi się w słynnym apartamencie Aurelio De Laurentiisa w Rzymie z widokiem na Watykan i będzie negocjował. Cena? 50-60 mln euro "plus" - przekazał komentator.

Rekord Cristiano Ronaldo wyrównany. Objawienie europejskiej piłki zachwyca

W tym sezonie Zieliński rozegrał 17 spotkań w Serie A, w których strzelił pięć goli i zaliczył pięć asyst. Do Napoli trafił z Udinese w 2016 roku za 16 milionów euro.