Szał we Włoszech. Piotr Zieliński zadziwia. "Światło Napoli, prawdziwy kapitan"

Oba zespoły podchodziły do hitu Serie A z ogromnymi osłabieniami. Luciano Spalletti nie mógł skorzystać z Lorenzo Insigne, Kalidou Koulibaly'ego czy Victora Osimhena, natomiast Stefano Pioli zmagał się z brakiem Theo Hernandeza czy Simona Kjaera. Ostatecznie Napoli wygrało 1:0, ale w końcówce spotkania nie zabrakło kontrowersji. Gol Francka Kessiego nie został uznany, ponieważ Olivier Giroud znajdował się na spalonym i absorbował uwagę obrońcy rywali.

Piotr Zieliński chwalony przez włoskie media. "Asysta jak czekoladowe ciasteczko"

Piotr Zieliński wybiegł w podstawowym składzie Napoli w spotkaniu z Milanem. Reprezentant Polski zanotował asystę przy trafieniu Eljifa Elmasa, dośrodkowując piłkę z rzutu rożnego. Pomocnik zszedł z boiska w 77. minucie, a w jego miejsce wszedł Adam Ounas. Włoskie media były zachwycone występem Zielińskiego. "To światło Napoli, uosobienie Spallettiego na boisku. Dośrodkowanie z rożnego było doskonałe i przebiło każde inne zagranie. Dzięki temu Napoli wywozi wygraną z San Siro" - pisze "La Gazzetta dello Sport", która przyznała mu notę 7/10.

Niemal wszystkie media i portale we Włoszech uznały Piotra Zielińskiego najlepszym zawodnikiem spotkania. "To było piękne ciasteczko na głowę Elmasa. Dużo się pokazywał do gry, odbierał piłkę i zakłócał harmonię w grze Milanu. Miał świetną okazję w 48. minucie, ale powstrzymał go Florenzi" - zauważa portal Calcionapoli24.it. "Ktoś wie, ile on przebiegł kilometrów tego wieczoru? Zieliński był po prostu wszędzie, a zarówno ilość, jak i jakość zagrań była na najwyższym poziomie" - zauważa portal Calciomercato.it.

Włoski oddział Eurosportu z kolei zauważył, że Piotr Zieliński w meczu z Milanem pełnił rolę kapitana Napoli. "Opaska wzmocniła Zielińskiego, który tym samym zagrał fantastyczne spotkanie. Był obecny przy każdym ataku swojego zespołu" - czytamy w argumentacji. "To bez wątpienia najlepszy zawodnik meczu. To on dał światło Napoli i rozpoczynał każdą niebezpieczną akcję" - pisze z kolei portal Goal.com. "Zachowywał się jak prawdziwy kapitan i to nie dlatego, że miał opaskę na ramieniu. Pomysły na grę zawsze godne pozazdroszczenia" - uważa portal tuttomercatoweb.com.