Fenomenalny mecz Deulofeu! Dwa cudowne gole i trudno wybrać ładniejszy [WIDEO]

Udinese nie miało litości dla znajdującego się w strefie spadkowej Cagliari. Już w 4. minucie meczu Udinese wyszło na prowadzenia. Bramkę zdobył Jean Victor Makengo. Bohaterem gości został jednak Gerard Deulofeu, który w jednym meczu zgłosił dwóch kandydatów do miana gola kolejki.

REKLAMA

Zobacz wideo Włoski dziennikarz zachwyca się Zalewskim. "Kiedyś może być ważnym graczem Romy"

Klub Polaka może wylecieć z Serie A! "Nie spełnia minimalnych wymagań"

Deulofeu show w lidze włoskiej. Dwie przepiękne bramki

Najpierw na sam koniec pierwszej połowy kapitalnie przymierzył z rzutu wolnego. Uderzył prawą nogą akurat nad tym zawodnikiem, który nie podskoczył w murze. Bramkarz Cagliari nawet się nie ruszył i piłka wpadła do bramki. Jeszcze ładniej Deulofeu uderzył w minucie 69. Dostał płaskie podanie po rzucie rożnym i z boku pola karnego uderzył kapitalnie w kierunku dalszego słupka. Tym razem golkiper gospodarzy wyciągnął się jak struna, ale nie był w stanie odbić piłki.

To był gol, który ustalił wynik spotkania na 4:0. Wcześniej trzeciego gola dla gości zdobył Nahuel Molina. Przy wyniku 3:0 z boiska zszedł piłkarz gospodarzy Razvan Marin. Pomocnik Cagliari obejrzał w 66. minucie drugą żółtą kartkę.

Cagliari rozpaczliwie walczy o utrzymanie w Serie A. Zespół w 18 meczach zdołał wygrać tylko jeden raz! Miało to miejsce 17 października w meczu z Sampdorią. Cagliari zgromadziło łącznie 10 punktów i zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli ligi włoskiej. I niewiele wskazuje na to, żeby się to zmieniło jeszcze w tym roku. Następny mecz Cagliari zagra na wyjeździe z Juventusem. Z kolei Udinese jest 14. i ma 10 punktów przewagi nad strefą spadkową.

Wiadomo, ile zarabia Wojciech Szczęsny we Włoszech. Żaden bramkarz nie może się równać