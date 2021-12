Włosi wniebowzięci występem dwóch polskich bramkarzy! Nie wiedzą, który był lepszy

W sobotę Juventus mierzył się z Bologną. Choć przed sezonem nikt tego się nie spodziewał, turyńczycy mieli zaledwie cztery punkty przewagi nad mniej renomowanym rywalem. Z perspektywy polskich kibiców spotkanie było interesujące, gdyż podstawowymi bramkarzami w tych zespołach są Wojciech Szczęsny oraz Łukasz Skorupski.

Włoskie media podzielone, kto był lepszy w meczu polskich bramkarzy

W meczu lepszy okazał się zespół Massimilliano Allegrego, który wygrał 2:0 po trafieniach Alvaro Moraty oraz Juana Cuadrado. Włoskie media są jednak podzielone co do tego, który z Polaków zagrał lepiej. Noty dla golkiperów oscylują na poziomie 6-6,5 w skali od 1 do 10.

Dziennik "Corriere della Serra" lepiej ocenił Szczęsnego (6,5), wyróżniając go za udaną interwencję po strzale Nicolasa Domingueza. "Przy obu golach bez szans. Nawet Spiderman by tego nie obronił" - napisano z kolei o Skorupskim, któremu przyznano notę 6,0. Polacy dostali "szóstki" od Calciomercato.com oraz Tuttomercatoweb.com, a serwisy zwróciły uwagę na to, że żaden z nich nie popełnił błędu, ale także nie popisał się niczym szczególnym. Serwis Sportface.it nieznacznie wyżej ocenił Skorupskiego (6,5).

Polscy bramkarze otrzymali wyższe noty od znanych serwisów statystycznych Whoscored.com oraz Sofascore. Pierwszy z nich ocenił występ Szczęsnego na 7,3 (czwarta najwyższa ocena w zespole), a Skorupskiego na 7,0. Żaden inny z zawodników Bologni nie zasłużył na tak wysoką ocenę. Według Sofascore bramkarz Juventusu zasłużył na ocenę 7,7, a Skorupski - 7,3. W tym przypadku również zawodnicy zostali uznani za jednych z najlepszych w zespole.

Skorupski zagrał w tym sezonie w 18 spotkaniach ligowych, w których puści 31 goli i zachował sześć czystych kont. Szczęsny z kolei ma na koncie 15 występów, w których stracił 13 goli i także zachował czyste konto w sześciu z nich.