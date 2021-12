Napoli zaskakuje ws. Piotra Zielińskiego. Polak gotowy na hit Serie A?!

Piotr Zieliński wrócił do treningów. Napoli poinformowało w środę, że polski pomocnik przeszedł pomyślnie kolejne badania medyczne i odbył część treningu z drużyną. Wygląda na to, że 27-latek może wrócić do gry już w niedzielnym szlagierze Serie A z Milanem!

