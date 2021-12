Jest diagnoza Piotra Zielińskiego. "La Gazzetta dello Sport" informuje

Zaledwie 22 minuty - tyle czasu na murawie podczas poniedziałkowego starcia z Empoli spędził Piotr Zieliński. 27-latek uskarżał się na problemy z oddychanie, które uniemożliwiały mu dalszą grę. Polak przeszedł niezbędne badania w szpitalu, ale nie wykazały one żadnych nieprawidłowości.

REKLAMA

Zobacz wideo Maradona, Hamsik, a kiedyś Zieliński? "Może stać się symbolem Napoli" [REPORTAŻ]

Mamy nieoficjalne stanowisko Legii! To dopiero początek burzy. Policja zarzuca kłamstwo

Obawy o zdrowie Piotra Zielińskiego

Pierwsze bardziej szczegółowe informacje na temat zdrowia Zielińskiego w "Mocy Futbolu" przekazał Mateusz Borek. - Miał straszny kaszel i katar. Czasami trener chce, żebyś grał. Zapuścisz krople, przepłukujesz gardło i wydaje ci się, że jesteś w stanie grać. To nie jest tak, że on zasłabł, bo nagle przestał oddychać. To było konsekwencją problemów oddechowych wynikających z przeziębienia i zajętego gardła - mówił.

Na skutek całej sytuacji skontaktować się z Zielińskim prywatnie postanowił były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. "Uspakajam, rozmawiałem z Piotrkiem, wszystko pod kontrolą. Forza Piotrek" - napisał były działacz związku na Twitterze.

Zieliński może opuścić dwa najbliższe mecze Napoli

Najnowsze informacje na temat stanu zdrowia reprezentanta Polski przekazał dziennik "La Gazzetta dello Sport". Dziennikarze przekazali, że problemy Zielińskiego z oddychaniem mogą wynikać z zapalenia oskrzeli. Jeśli faktycznie by się to potwierdziło, pomocnik Napoli nie pojawiłby się już na boisku w 2021 roku.

Potencjalna absencja pomocnik oznaczałaby, że nie wystąpiłby on w dwóch pozostałych meczach Serie A, jakie Napoli rozegra w 2021 roku. 19 grudnia zespół z Neapolu zagra na wyjeździe z Milanem, natomiast trzy dni później u siebie ze Spezią.

"Wyp*****aj". Kibice Legii znów uderzają. Akcja pod osłoną nocy [WIDEO]

Mecz 17. kolejki zakończył się zwycięstwem 1:0 Empoli. Bramkę na wagę trzech punktów w 70. minucie strzelił Patrick Cutrone. 78 minut rozegrał inny Polak, Szymon Żurkowski, który po godzinie gry został ukarany żółtą kartką.