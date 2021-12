Włoski potentat chce Szymona Żurkowskiego. Wielki awans sportowy

Szymon Żurkowski zyskał drugie życie w barwach Empoli. Pomocnik najpierw grał z ekipą z Toskanii na poziomie Serie B, a w tym sezonie jest jednym z najbardziej istotnych zawodników drużyny prowadzonej przez Aurelio Andreazzoliego na najwyższym poziomie rozgrywkowym we Włoszech. "Odmienił oblicze drużyny", "Asysta i bramka obaliły Genoę na chwilę", "Rozświetlił grę gospodarzy" - to były tylko niektóre z komplementów dla Polaka po dobrym meczu z Genoą. Żurkowski jest wypożyczony do Empoli do końca sezonu 2021/2022.

Media: Szymon Żurkowski może odejść z Fiorentiny latem 2022 roku. Chce go Atalanta

Portal tuttomercatoweb.com informuje, że Atalanta Bergamo jest zainteresowana pozyskaniem Szymona Żurkowskiego po zakończeniu sezonu 2021/2022. Ekipa z Lombardii będzie musiała jednak wpierw skontaktować się z Fiorentiną. Bardzo prawdopodobne wydaje się, że trener Vincenzo Italiano będzie chciał najpierw sprawdzić Żurkowskiego i potem ewentualnie wyda zgodę na odejście. To każe sugerować, że potencjalny transfer może mieć miejsce na końcu letniego okna.

Na ten moment nie wiadomo, jaką kwotę może żądać Fiorentina za Szymona Żurkowskiego. Kontrakt młodzieżowego reprezentanta Polski z Fiołkami jest ważny do końca czerwca 2024 roku i pewne wydaje się to, że Żurkowski dokończy obecny sezon w barwach Empoli. Beniaminek zajmuje 11. miejsce po 16 rozegranych kolejkach i ma 13 punktów przewagi nad strefą spadkową. Szymon Żurkowski zagrał w 14 meczach Empoli we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył dwie bramki oraz zanotował dwie asysty.

Jak dotąd jedynym polskim zawodnikiem, który grał w pierwszym zespole Atalanty Bergamo był Arkadiusz Reca. Wahadłowy zagrał pięć meczów w sezonie 2018/2019 i łącznie przebywał na boisku przez 90 minut. Od sierpnia tego roku reprezentant Polski jest wypożyczony do Spezii Calcio z obowiązkiem wykupu po spełnieniu określonych warunków.