Zlatan Ibrahimović podjął decyzję w sprawie swojej przyszłości. "Będę wywierał presję"

Kontrakt Zlatana Ibrahimovicia z Milanem wygasa po zakończeniu obecnego sezonu. I choć kilka tygodni temu Szwed skończył 40 lat, to wcale z piłką nie zamierza kończyć. Wszystko wskazuje, że zostanie w Milanie na co najmniej jeden kolejny sezon.

- Mój kontrakt? Moja umowa nigdy nie wygasa. Będę wywierał pewną presję na Milanie, by ją odnowić. Mam nadzieję, że zostanę i będą grał w Milanie na zawsze - stwierdził Szwed w programie "Che tempo che fa".

W poprzednim sezonie zdrowie pozwoliło mu rozegrać tylko 19 meczów w Serie A, ale i tak zdołał strzelić 15 goli. W obecnym sezonie znowu dokuczają mu kontuzje, ale jego bilans wygląda imponująco. Na ligowych murawach spędził 524 minuty, a w tym czasie miał udział przy ośmiu bramkach (sześć goli i dwie asysty).

- Dziś rano wstałem i w całym ciele odczuwałem ból. Ale dopóki mam wyznaczony cel, dopóki czuję adrenalinę, to nie mogę przestać. Wiem, że na końcu mojej drogi czeka na mnie coś dobrego. To mnie napędza. To sprawia, że czuję potrzebę pracy. Że chcę utrzymać się na szczycie. Będę grał w piłkę tak długo, jak będę tylko mógł. Nie chcę, by nadszedł moment, w którym zacznę żałować, że przestałem. Że za kilka lat pomyślę o tym, że przecież mogłem grać dalej, bo czułem się dobrze, ale przestałem. Nie! To nie w moim stylu. Wolę się wykończyć, by szczerze powiedzieć: już więcej nie mogę. Na dziś jest na to jednak za wcześnie - powiedział kilka dni temu Ibrahimović w długiej rozmowie z "Guardianem".

Sytuacja w tabeli Serie A

Po 16 kolejkach ligi włoskiej AC Milan ma 38 punkty i jest liderem. Punkt mniej ma Inter Mediolan. W następnej kolejce Milan zmierzy się z Udinese, ale wcześniej zagra z Liverpoolem w Lidze Mistrzów.