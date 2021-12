Juventus może zostać wyrzucony z rozgrywek! Kolejna afera we Włoszech

Juventus wpadł w tarapaty! Ale tak naprawdę to sam się o nie prosił. O co chodzi? Włoska prokuratura zamierza prześwietlić m.in. transfer Cristiano Ronaldo do Manchesteru United, bo są podejrzenia o nieprawidłowo wykazywane zyski kapitałowe przez Juventus. Sprawdzana będzie też m.in. transakcja z lata 2019 roku, gdy do Barcelony został sprzedany Miralem Pjanić, a w przeciwnym kierunku powędrował Arthur.

REKLAMA

Zobacz wideo Messi futbolowym królem, PSG z szybkim marketingiem. Kulisy Złotej Piłki

"Jest przerażający". Włosi o Piotrze Zielińskim. Szaleństwo

Turyńczykom zarzuca się, że sfałszowali wartości aż 42 transferów w latach 2019-2021, aby spełnić przepisy Financial Fair Play. W zeszłym tygodniu Guardia di Finanza, czyli włoska policja finansowa, przybyła do siedziby klubu i skonfiskowała dokumenty dotyczące transferów z lat 2019-20. Juve wydało specjalny komunikat w tej sprawie.

"Juventus jest świadomy, że prokuratura w Turynie wszczęła śledztwo przeciwko klubowi i niektórym z jego obecnych pracowników (Andrea Agnelli, Pavel Nedved i Stefano Cerrato) oraz byłym pracownikom w sprawie „przychodów z praw rejestracji zawodników" ze sprawozdań finansowych zakończonych 30 czerwca 2019, 2020 i 2021 roku. Chodzi o wykroczenia zgodnie z art. 2622 Włoskiego Kodeksu Cywilnego (fałszowanie sprawozdań finansowych przez spółki giełdowe) i art. 8 ustawy ustawodawczej Dekret nr 74/2000 (wystawianie faktur lub innych dokumentów na nieistniejące transakcje".

Pojawiło się też drugie oświadczenie. W nim czytamy, że możliwym skutkiem afery będzie nawet wykluczenie z europejskich rozgrywek!

"Jeśli w wyniku dochodzenia zostanie wniesione oskarżenie, a postępowanie zakończy się prawomocnym wyrokiem skazującym, mogą wystąpić znaczące negatywne skutki dla reputacji i sytuacji ekonomicznej, kapitałowej i finansowej grupy. (...) System licencji krajowych i UEFA przewiduje spełnienie określonych parametrów ekonomicznych i finansowych, a także pewnych wymogów infrastrukturalnych i organizacyjnych, których poważne naruszenie może skutkować usunięciem Juventusu z rozgrywek krajowych i międzynarodowych".

Juventus miał odetchnąć po sprzedaży Ronaldo, ale problemy dopiero się zaczęły

Calciopoli

Warto przypomnieć, że w 2006 roku Juventus był zamieszany w aferę Calciopoli. Luciano Moggi, ówczesny prezes Juventusu, był nagrywany przez śledczych, gdy wywierał naciski na środowisko sędziowskie i nielegalnie kontaktował się z wieloma arbitrami. W konsekwencji Juve straciło dwa tytuły mistrza Włoch (za 2005 i 2006 rok) oraz został zdegradowane do Serie B.

Juventus zajmuje obecnie siódme miejsce w Serie A z dorobkiem 24 punktów. Zespół Massimiliano Allegriego traci do prowadzącego Napoli aż 14 punktów, ale ma zaległy mecz. W niedzielę zmierzy się z Genoą.