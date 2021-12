Zieliński show! Dwie asysty Polaka. Szalony mecz lidera Serie A [WIDEO]

To nie miał być łatwy mecz dla Napoli, bo nie dość, że grany na wyjeździe, to w dodatku Sassuolo znajduje się ostatnio w dobrej formie. Na rozkładzie miało Juventus, a kilka dni temu rozbiło Milan 3:1. No i faktycznie nie był to spacerek dla neapolitańskich piłkarzy.

Po pierwszej połowie był bezbramkowy remis. Pierwszy gol padł w 51. minucie. Dries Mertens, najskuteczniejszy piłkarz w historii Napoli, odebrał piłkę i zagrał ją do Piotra Zielińskiego, który przytomnie wypatrzył Fabiana Ruiza. A Hiszpan w swoim stylu mierzonym strzałem z 15. metra pokonał bramkarza.

Po godzinie gry było już 2:0. Znowu zagrywał Zieliński, ale tym razem do Mertensa, który z bliska wpakował piłkę do siatki.

Później do siatki trafiali już tylko gospodarze. Bramkę kontaktową zdobył Gianluca Scamacca, bohater poprzedniego meczu z Milanem. Najpierw cudownie opanował piłkę klatką piersiową, a następnie huknął nie do obrony.

W 89. minucie bramkę na 2:2 zdobył Gian Marco Ferrari. Stoper Sassuolo strzelił gola głową z okolicy 11. metra. Ale to nie był ostatni gol tego wieczora. W doliczonym czasie gry do bramki trafił jeszcze Gregoire Defrel, ale sędzia anulował gola, bo dopatrzył się wcześniej faulu.

Tabela Serie A

To dla Napoli trzeci remis w tym sezonie. Zespół Luciano Spallettiego, który wyleciał z boiska za kłótnie z arbitrem, jest liderem Serie A. Po 15 meczach ma 36 punktów. Sassuolo jest 12. (19 pkt). W następnej kolejce Napoli zagra z Atalantą, a Sassuolo ze Spezią, beniaminkiem.

Punkt straty do Napoli ma Milan, który w środę ograł Genoę 3:0. Bramki dla wicelidera zdobyli: Zlatan Ibrahimović (szóste trafienie w sezonie) oraz Junior Messias (dwie), którego urokliwą historię poznacie TUTAJ.