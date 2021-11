Włosi pod wrażeniem występu Zielińskiego w hicie Serie A. Piszą o torpedzie i zagadce

Napoli rozgromiło Lazio aż 4:0 w niedzielnym meczu Serie A, a łupem bramkowym podzielili się - Dries Mertens (dwa trafienia) i Fabian Ruiz oraz Piotr Zieliński - po jednym golu.

Polski pomocnik otworzył wynik spotkania już w 7. minucie, kiedy dopadł do bezpańskiej piłki w polu karnym i niezwykle mocnym strzałem zaskoczył Pepe Reinę. Dla Zielińskiego to piąta bramka w 17. występie w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach Polak ma też dwie asysty. Ostatniego gola pomocnik strzelił przed tygodniem, gdy Napoli przegrało 2:3 z Interem Mediolan.

Włoskie media wysoko oceniły Zielińskiego za mecz z Lazio. "Stanowił zagadkę dla linii defensywnej Lazio"

Włoskie media bardzo wysoko oceniły występ reprezentanta Polski, który w starciu przeciwko Lazio grał do 73. minuty, kiedy zastąpił go Diego Demme. "To jego ogromna zasługa w otwarciu wyniku spotkania po torpedzie lewą nogą. W sposób energiczny poruszał się na murawie, przebywając wiele kilometrów. Znakomity występ i drugi z rzędu gol w lidze, po tym jak trafił na San Siro przeciwko Interowi" - napisali dziennikarze włoskiego oddziału Eurosportu, przyznając Polakowi notę "7,5", w skali 1-10. Na wyższą zasłużył według nich tylko Dries Mertens - "8,5".

Taką samę ocenę ("7,5") dostał Zieliński w portalu calciomercato.com. "Rozegrał świetny mecz. Cataldi i Luis Alberto nie mogli za nim nadążyć" - podkreślił portal. Z kolei "Corriere dello Sport" podsumował występ Polaka w następujący sposób: "Lozano próbował dograć do Mertensa, ale piłka odbiła się i trafiła do Zielińskiego, który natychmiast kopnął ją lewą nogą, a Reina nie był w stanie nic zrobić".

Telewizja Sportmediaset oceniła Polaka na "7". "Wyłączając gole z rzutów karnych, tylko Antonio Candreva (6) i Manuel Pellegrini (5) zdobyli więcej goli niż Piotr Zieliński (4) wśród pomocników w Serie A w tym sezonie. Drugi z rzędu gol Piotra Zielińskiego w Serie A. Pomocnik Napoli po raz ostatni strzelał gole w dwóch kolejnych meczach w lidze, w maju 2021 roku" - zwrócili uwagę dziennikarze.

Gazeta "La Repubblica" przyznała Polakowi "7", podobnie jak portal leggo.it. "Ma tę zaletę, że potrafi otworzyć wynik meczu. Grał między liniami. Stanowił zagadkę dla linii defensywnej Lazio" - podsumował włoski serwis.

Po 14 kolejkach Napoli wciąż jest liderem Serie A z 35 punktami na koncie. Neapolitańczycy mają trzy punkty przewagi nad AC Milanem. W środę zespół Zielińskiego zagra na wyjeździe z Sassuolo.

Lazio ma 21 punktów i jest na 8. miejscu w tabeli. Ekipa Maurizio Sarriego traci 10 punktów do podium. W czwartek rzymianie podejmą Udinese.