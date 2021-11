Wojciech Szczęsny przeprasza. Oburzenie w Turynie po meczu Juventus - Atalanta

Postawa Juventusu w tym sezonie zdecydowanie pozostawia wiele do życzenia i taki stan utrzymuje się od poprzedniego sezonu. W poprawie sytuacji nie pomogła nawet zmiana na stanowisku trenera gdzie Andreę Pirlo zastąpił Massimiliano Allegri. W sobotę Juventus poniósł już piątą ligową porażkę w tym sezonie.

REKLAMA

Zobacz wideo Borek: Ktoś próbuje to Lewandowskiemu wmówić. To jest absurd

Juventus znów przegrywa. Szczęsny przeprasza kibiców

Drużyna z Turynu zmierzyła się tego dnia na własnym stadionie z Atalantą i przegrała to spotkanie 0:1. Bramkę na wagę zwycięstwa dla gości zdobył Duvan Zapata, dla którego było to już dziewiąte trafienie w tym sezonie. Juventus miał na boisku dość wyraźnie widoczną przewagę, ale nie potrafił tego wykorzystać.

Podolski dostał pytanie o Loewa. "W d**ie sobie też kopiesz"

Niewiele pracy w tym spotkaniu miał Wojciech Szczęsny, który bronił dostępu do bramki gospodarzy. Niestety reprezentant Polski musiał skapitulować przy bramce Zapaty, nie mając szans na skuteczną interwencję. Po spotkaniu natomiast 31-letni golkiper wziął na siebie odpowiedzialność wraz z zaledwie kilkoma kolegami i przepraszał niezadowolonych kibiców Juventusu. Oprócz Polaka do trybuny Curva Sud podeszli jeszcze Matthijs de Ligt, Juan Cuadrado, Leonardo Bonucci i Paulo Dybala. Reszta drużyny z opuszczonymi głowami zeszła do szatni.

"Musi zdobyć Złotą Piłkę i tyle. Kropka. Nie widzę innego piłkarza"

Po sobotnim spotkaniu Juventus zajmuje ósme miejsce w tabeli z 21 punktami na koncie. W następnej kolejce drużyna z Turynu zmierzy się na wyjeździe z Salernitaną.