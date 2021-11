"Bramka zatrzęsła się w posadach"! Co za bomba! Szczęsny był bez szans [WIDEO]

Była 28. minuta, gdy Alvaro Morata, napastnik Juventusu, stracił piłkę, a Atalanta Bergamo ruszyła z kontratakiem. Berat Djimsiti zagrał prostopadłą piłkę do Duvana Zapaty, który wygrał wyścig z obrońcą i huknął nie do obrony! "Co za bramka! Kopnął tak, że ta bramka zatrzęsła się w posadach" - krzyczał Mateusz Święcicki na antenie Eleven Sport. "Szanowni państwo, czy ktoś z państwa, w ogóle widział, jak leci piłka?" - dodał Filip Kapica.

Wojciech Szczęsny nie miał szans na skuteczną interwencję.

Relację z meczu zaktualizujemy po ostatnim gwizdku. Po godzinie gry Atalanta prowadzi 1:0.