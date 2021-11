Transferowe przekręty Juventusu. Do klubu weszła prokuratura

Jakiś czas temu włoskie media przekazywały, że do tamtejszego związku piłkarskiego dotarły informacje o rzekomych nieprawidłowościach, jakich kluby miały się dopuszczać przy okazji sprowadzania nowych zawodników. Zdecydowana większość zarzutów dotyczyła znacznego zawyżania wartości piłkarzy.

Śledztwo w Juventusie

"La Gazzetta dello Sport" przekazała, że spośród wszystkich klubów najwięcej tego typu nieprawidłowości wykryto w przypadku Juventusu i Napoli. Największych problemów mogą się jednak spodziewać władze "Starej Damy". Klub z Turynu rzekomo miał dopuścić się największej liczby "przekrętów".

Najpopularniejszy włoski dziennik poinformował także, że sprawą zajęła się już prokuratura. W ostatnich dniach do biur klubu weszli śledczy, których celem było zebranie niezbędnych informacji i dokumentów, pozwalających na szczegółowe przeanalizowanie tej sprawy.

Na celowniku ważne osobistości Juventusu

Rzekome nieprawidłowości miały zachodzić w okresie od 2018 do 2021 roku. Wśród nich wymieniono między innymi transakcję dokonaną z FC Barceloną, kiedy to do Włoch przeniósł się Arthur Melo, zaś w przeciwnym kierunku powędrował Miralem Pjanić.

Dochodzenie dotyczy ważnych osobistości w Juventusie. W sprawę zaangażowani mają być prezesa Andrea Agnelli, wiceprezes Pavel Nedved czy też były dyrektor sportowy Fabio Paratici, który obecnie pracuje w Tottenhamie. Fałszywa księgowość miała sprawić, że na konta Juventusu wpłynęło około 50 milionów euro. Póki co nie wiadomo, jakiej klub może spodziewać się kary.