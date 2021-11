Mocne wyzwanie Ibrahimovicia. "Wolę się wykończyć"

Kontrakt Zlatana Ibrahimovicia z Milanem wygasa po zakończeniu obecnego sezonu. I choć kilka tygodni temu Szwed skończył 40 lat, to wcale z piłką nie zamierza kończyć. Wszystko wskazuje, że zostanie w Milanie na co najmniej jeden kolejny sezon. I tylko warto przypomnieć, że w marcu 2018 roku wielu kibiców myślało, że to koniec Szweda w poważnej piłce, bo przecież podpisał wówczas kontrakt z Los Angeles Galaxy. Ale w styczniu 2020 roku Zlatan wrócił do Milanu i wciąż czaruje.

W poprzednim sezonie zdrowie pozwoliło mu rozegrać tylko 19 meczów w Serie A, ale i tak zdołał strzelić 15 goli. W obecnym sezonie znowu dokuczają mu kontuzje, ale jego bilans wygląda imponująco. Na ligowych murawach spędził zaledwie 324 minuty, a w tym czasie zdobył miał udział przy siedmiu bramkach (pięć goli i dwie asysty).

- Dziś rano wstałem i na całym ciele odczuwałem ból. Ale dopóki mam wyznaczony cel, dopóki czuję adrenalinę, to nie mogę przestać. Wiem, że na końcu mojej drogi czeka na mnie coś dobrego. To mnie napędza. To sprawia, że czuję potrzebę pracy. Że chcę utrzymać się na szczycie. Będę grał w piłkę tak długo, jak będę tylko mógł. Nie chcę, by nadszedł moment, w którym zacznę żałować, że przestałem. Że za kilka lat pomyślę o tym, że przecież mogłem grać dalej, bo czułem się dobrze, ale przestałem. Nie! To nie w moim stylu. Wolę się wykończyć, by szczerze powiedzieć: już więcej nie mogę. Na dziś jest na to jednak za wcześnie - powiedział Zlatan Ibrahimović w długiej rozmowie z "Guardianem".

Sytuacja w tabeli Serie A

Po 13 kolejkach ligi włoskiej AC Milan ma 32 punkty i jest wiceliderem. Ma jednak tyle samo punktów, co prowadzące Napoli. W niedzielę Zlatan i spółka podejmą na San Siro Sassuolo, które zajmuje dopiero 13. miejsce w tabeli.