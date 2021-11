Kolejny świetny mecz "polskiego Hummelsa". Jeden z najlepszych

Rezultat spotkania rozstrzygnął się w drugiej połowie. Gospodarze wyszli na prowadzenie cztery minuty po rozpoczęciu drugiej części, kiedy to do siatki trafił Antonin Barak. W 67. minucie do wyrównania doprowadził Simone Romagnoli, natomiast zwycięstwo Hellasowi zapewnił Adrien Tameze, wpisując się na listę strzelców w doliczonym czasie gry.

Świetny mecz Pawła Dawidowicza

Paweł Dawidowicz miał duży udział w zwycięstwie swojej drużyny, o czym świadczą opinie mediów. "La Gazzetta dello Sport" oceniła jego występ na "siódemkę". Wyższą notę uzyskał jedynie strzelec drugiej bramki dla Hellasu - "ósemkę".

Portale statystyczne również pozytywnie podsumowały występ reprezentanta Polski. W raporcie przedstawionym na stronach SofaScore i WhoScored Dawidowicz otrzymał notę "7.3". W przypadku pierwszego portalu była to piąta najwyższa ocena, a w przypadku drugiego trzecia najwyższa w drużynie z Werony.

Dawidowicz zyskuje na wartości

"Polski Hummels", jak przed laty Dawidowicza nazwał Mateusz Borek jest w tym sezonie podstawowym piłkarzem Hellasu. Polak w dotychczasowych 13 ligowych kolejkach opuścił tylko jedno spotkanie - z Milanem w ósmej serii gier.

Kariera 26-latka rozwija się również na polu reprezentacji Polski. Dawidowicz był powoływany przez Paulo Sousę na wszystkie zgrupowania od momentu przejęcia kadry przez Portugalczyka. Pod jego wodzą obrońca rozegrał już siedem meczów.

Dzięki zwycięstwu Hellas z dorobkiem 19 punktów zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli Serie A. Empoli z kolei na trzy "oczka" mniej i plasuje się obecnie na 12. miejscu.