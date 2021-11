Zieliński strzela cudownego gola i komentuje. "Jest nam przykro"

Bramka zdobyta przez Piotra Zielińskiego niewiele jednak zmieniła w kontekście końcowego wyniku tego meczu. Polak co prawda wyprowadził swój zespół na prowadzenie już w 17. minucie, lecz do wyrównania doszło już zaledwie siedem minut później. Potem to Inter Mediolan objął prowadzenie, które utrzymał do końca spotkania.

- W drugiej połowie stworzyliśmy sobie nie jedną, a kilka sytuacji, w których powinniśmy zdobyć bramkę. Tak się niestety nie stało. Jest nam przykro, bo przynajmniej w mojej opinii, nie zasłużyliśmy na tę porażkę. Wydaje mi się, że mogliśmy wywalczyć remis, a nawet wygrać ten mecz - powiedział Piotr Zieliński w rozmowie z telewizją "DAZN".

Dla Piotra Zielińskiego to wciąż był bardzo udany mecz, co zauważyły włoskie media. Polak oprócz gola mógł zdobyć także asystę, gdyby tylko w 35. minucie meczu jego podanie wykorzystał Di Lorenzo. "To była najlepsza wersja Piotra Zielińskiego" - czytamy m.in. na łamach calciomercato.com. Być może jest to obiecująca prognoza po kontuzji, której doznał na początku sezonu.

- Wyzdrowiałem. Nic mi nie jest. Staram się grać coraz lepiej, poprawiać z meczu na mecz. Chcę wnieść swój wkład do zespołu. Dzisiaj moja bramka nie wystarczyła, ale będą jeszcze inne okazje - skomentował Zieliński.

SSC Napoli zachowało pozycję lidera Serie A. W niedzielę ponieśli jednak pierwszą porażkę w tym sezonie ligowym. Obecny bilans zespołu Luciano Spallettiego to 10 zwycięstw, dwa remisy i jedna przegrana. Inter Mediolan z kolei przybliżył się do Neapolitańczyków zmniejszając swoją stratę do czterech punktów (3. miejsce). Drugie miejsce zajmuje AC Milan, który ma taki sam dorobek punktowy, co Napoli.