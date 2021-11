Nieudany debiut Szewczenki, a Mourinho zachwycony. "Kupię mu te buty"

Po porażkach z Milanem (1:2) i Venezią (2:3) AS Roma wróciła na zwycięską ścieżkę. Drużyna Jose Mourinho zasłużenie pokonała na wyjeździe Genoę 2:0 w pierwszym meczu, w którym zespół z Genui prowadził legendarny Ukrainiec Andrij Szewczenko.

Niespodziewany bohater Romy. "Kupię mu buty za 800 euro"

Bohaterem drużyny z Rzymu był nieoczekiwanie 18-letni Ghańczyk Felix Afena-Gyan, który pojawił się na boisku dopiero w 74. minucie gry, zmieniając Eldora Shomurodova. W nieco ponad kwadrans zawodnik, który rozgrywał swój dopiero trzeci mecz w Serie A, dwukrotnie pokonał doświadczonego bramkarza Genoi Salvatore Sirigu.

Pierwszego gola Afena-Gyan strzelił w 82. minucie, płaskim strzałem wykańczając błyskawiczną kontrę Romy i podanie Henricha Mchitarjana. W doliczonym czasie gry z kolei Ghańczyk ustalił wynik spotkania fantastycznym uderzeniem zza pola karnego.

Jak skomentował fantastyczny występ swojego młodego piłkarza menedżer Romy Jose Mourinho, do którego 18-latek podbiegł po zdobyciu gola? - Obiecałem mu, że jak dobrze zagra, to kupię buty, które mu się bardzo podobają, kosztują 800 euro. Po strzeleniu gola pobiegł do mnie i powiedział, żebym nie zapomniał. Pierwsze co rano zrobię, to kupię mu te buty - stwierdził Mourinho.

Po 13 kolejkach AS Roma zajmuje w Serie A piąte miejsce z dorobkiem 22 punktów. Do prowadzącego Napoli zespół Jose Mourinho traci dziesięć punktów.