Włosi wniebowzięci występem Zielińskiego w hicie Serie A! "Najlepsza wersja"

Napoli przez pierwsze 12 kolejek pozostawało niepokonane i przewodziło tabeli Serie A ex-aequo z Milanem. Oba zespoły znalazły jednak swoich pogromców w 13. serii gier. Rossoneri ulegli 3:4 Fiorentinie, natomiast ekipa dowodzona przez Luciano Spallettiego musiała uznać wyższość Interu Mediolan (2:3). Tym samym Inter zbliżył się do obu zespołów na cztery punkty.

Włosi zachwyceni występem Piotra Zielińskiego w hicie Serie A. "Piękne trafienie"

Piotr Zieliński zakończył mecz z Interem z bramką, natomiast mógł też zanotować asystę. Polak zagrał w 35. minucie do Giovanniego Di Lorenzo, ale defensorzy Interu go powstrzymali. Dobry występ Zielińskiego znalazł też odzwierciedlenie we włoskich mediach. "To była najlepsza wersja Piotra Zielińskiego. Grając między linią obrony a pomocy był nieustannym zagrożeniem dla Interu. Piękny gol na 1:0, ale też wyglądał dojrzale na boisku" - pisze portal calciomercato.com, który przyznał mu "siódemkę".

W podobnym charakterze ocenę wydał włoski oddział Eurosportu. "Bramka odblokowująca spotkanie w pełni należała do niego. Najpierw odebrał piłkę Nicolo Barelli, potem znalazł się przy linii pola karnego i pokonał Handanovicia uderzeniem z prawej nogi. Po golu był mniej widoczny, ale jako jeden z nielicznych szukał gry pionowo" - argumentują dziennikarze. "Rozpoczął i zakończył akcję na 1:0 w doskonały sposób. To było naprawdę świetne. I pomyśleć, że zaczynał spotkania od krycia Marcelo Brozovicia" - uważa "Sport Mediaset", który dał Zielińskiemu ocenę 6,5/10.

Tę samą notę reprezentant Polski dostał od portalu goal.com. "Dobrze zaczął mecz, a jego torpeda sprzed pola karnego dała prowadzenie Napoli. Potem był zdecydowanie mniej widoczny" - czytamy. Najbardziej krytycznie do ocen podszedł portal calcionapoli24.it, który przyznał Zielińskiemu "szóstkę". "Rozpoczął i zakończył akcję, która dała prowadzenie Napoli. Umieścił piłkę w taki sposób, że Handanović nie mógł wiele zrobić. Świetnie podał Di Lorenzo, ale był za daleko przy golu na 1:2. Miał parę prób w parze z Lozano, ale nie sprawili oni zagrożenia" - pisze portal.