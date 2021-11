To szalone miesiące w karierze Nicoli Zalewskiego. 19-latek niedawno zadebiutował w reprezentacji Polski, a w Romie otrzymuje coraz więcej szans od Jose Mourinho. - Nicola to piłkarz, który potrafi zrobić różnicę. Ma dużą wyobraźnię i nietuzinkową inteligencję, a także świetną kontrolę nad piłką - chwali go Francesco Oddi, dziennikarz rzymskiej gazety "Il Romanista", który śledzi rozwój Zalewskiego od wielu lat.

