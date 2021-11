Legenda Napoli nie widzi Zielińskiego w składzie. "Jak można grać takimi piłkarzami?"

SSC Napoli mierzyło się z Hellasem Werona w ostatniej kolejce Serie A. Zespół Luciano Spallettiego jest liderem tabeli, a mimo to tylko zremisowali 1:1 z drużyną, która traci do Neapolitańczyków 16 punktów (10. miejsce). Warto podkreślić, że ostatnie minuty drużyna z Werony grała w dziewiątkę po tym, jak czerwoną kartką ukarani zostali Daniel Bessa oraz Nikola Kalinić.

Postawę piłkarzy SSC Napoli w programie "Goal Show" nadawanym przez Televomero skomentował Giuseppe Bruscolotti, który dostrzegł jeden problem. - Jak możesz mierzyć się z fizycznymi zawodnikami Verony grając takimi piłkarzami jak Zieliński? Lepiej byłoby sięgnąć po silniejszych zawodników - powiedział Giuseppe Bruscolotti.

Piotr Zieliński słabszy od Fabiana Ruiza? "Bardziej stonowany"

Luciano Spalletti był zmuszony ściągnąć Piotra Zielińskiego w 62. minucie meczu po tym, jak Polak zderzył się z Adrienem Tameze. Godzina spędzona na boisku nie przekonuje jednak Bruscolottiego, który wskazał idealnego zastępcę w miejsce Zielińskiego. - W środku pola wybrałbym bardziej stonowanego zawodnika niż Zieliński. Zagrałbym Fabianem Ruizem w nowej roli: dalej do przodu, jako cofnięty napastnik wspierający Victora Osimhena. Wiem, że łatwo jest mówić po wszystkim, kiedy gra jest już skończona. Jednak obserwując Napoli z boku, od razu odniosłem wrażenie, że zespołowi Luciano Spallettiego zabrakło nieco solidności przeciwko silnym fizycznie zawodnikom, takim jak Hellas Werona - argumentował swój wybór Bruscolotti.

Fabian Ruiz w przeciwieństwie do Piotra Zielińskiego będzie miał kilkanaście dni odpoczynku, ponieważ 25-latek nie został powołany do kadry Hiszpanii na mecze eliminacji MŚ. Polak z kolei przyleciał do Polski, aby przygotować się do starć przeciwko Andorze (12 listopada) oraz Węgrom (15 listopada). Do tego czasu Luciano Spalletti będzie mógł się zastanowić, na kogo postawi w hitowym starciu z Interem Mediolan.

Obaj zawodnicy pełnią kluczową rolę w składzie SSC Napoli. Hiszpan rozegrał dotychczas 12 spotkań w Serie A i cztery mecze w Lidze Europy. Piotr Zieliński ma o jedno spotkanie mniej we wszystkich rozgrywkach, jednak z dwóch spotkań wykluczyła go kontuzja.