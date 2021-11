Wojciech Szczęsny kontuzjowany! Fatalna wiadomość dla Sousy

Początek sezonu dla Wojciecha Szczęsnego był bardzo trudny. Polak popełniał duże błędy, które kosztowały jego zespół utratę punktów. W ostatnich tygodniach reprezentantowi Polski udało się jednak ustabilizować formę. Media chwaliły go chociażby za ostatni mecz Juventusu w Lidze Mistrzów, mimo że puścił wtedy dwa gole. Włosi pisali, że Juventus "wiele mu zawdzięcza" oraz że "pokonał Rubikon kryzysu".

Kontuzja Wojciecha Szczęsnego. Wróci na mecze kadry?

Tym bardziej żałować można, że akurat w takim momencie przyjdzie mu pauzować. Juventus opublikował listę zawodników, którzy znaleźli się w kadrze na najbliższy mecz z Fiorentiną. Zabrakło wśród nich Wojciecha Szczęsnego. Jak się okazuje, polski bramkarz doznał urazu. Poinformował o tym Romeo Agresti z serwisu Goal.com. Według jego informacji Szczęsny ma potłuczone żebra. W związku z tym w bramce Juventusu zastąpi go Mattia Perin.

Na razie nie wiadomo, jak poważny jest to uraz. Może się okazać, że kontuzja Szczęsnego to zła wiadomość dla selekcjonera reprezentacji Polski Paulo Sousy. W sobotę Juventus gra ostatni mecz przed przerwą na reprezentacje. Szczęsny został powołany na mecze z Andorą (12 listopada) i Węgrami (15 listopada), które zadecydują o tym, czy Polska zagra w barażach do mistrzostw świata 2022 w Katarze. Oprócz Szczęsnego powołani zostali Łukasz Skorupski i Kamil Grabara.

Wojciech Szczęsny w tym sezonie zagrał w 13 spotkaniach – dziewięciu w Serie A i czterech w Lidze Mistrzów. Zanotował pięć czystych kont. Puścił 13 bramek.

