Piotr Zieliński on fire! Włosi reagują. I mogli go nazwać tylko tak

"To on jest zwycięzcą meczu i tym, który daje Napoli kolejną ciężko wyrwaną wygraną" - pisze włoski portal telewizji Eurosport o Piotrze Zielińskim. To Polak zdobył bramkę na wagę pokonania Salernitany 1:0 w derbowym meczu Napoli w Serie A.

3 Screen YouTube Serie A Otwórz galerię Na Gazeta.pl