Włoskie media pod wrażeniem Linettego. "Doskonała jakość"

Torino dokonało zmiany trenera przed rozpoczęciem nowego sezonu Serie A. Davide Nicolę na ławce trenerskiej zastąpił Ivan Jurić, który w latach 2019-2021 zajmował się pierwszym zespołem Hellasu Verona. Byki obecnie prezentują się zdecydowanie lepiej w porównaniu do tego, jak wyglądali na początku poprzedniej kampanii ligowej. Lepsza dyspozycja Torino w lidze odbija się też na formie Karola Linettego.

Włoskie media zadowolone z występu Karola Linettego. "Doskonała jakość"

Karol Linetty wyszedł w podstawowym składzie Torino na mecz z Sampdorią. Reprezentant Polski na samym początku miał usiąść na ławce rezerwowych, ale skorzystał z urazu Josipa Brekalo na rozgrzewce. Pomocnik skończył mecz z asystą do Dennisa Praeta. "Pojawił się w składzie w trybie last-minute. Gra z Praetem w duecie niemal na pamięć" - napisał włoski oddział Eurosportu, który przyznał Linettemu "siódemkę".

Media związane z Torino uważają, że Karol Linetty dobrze wykorzystał okazję, która nadarzyła się po urazie kolegi z zespołu. "Gdyby nie miał tego szczęścia, to by nie zagrał. Dobrze grał w akcjach dwójkowych z Antonio Sanabrią. Mógł strzelić na 3:0 na 15 minut przed końcem meczu, ale uderzył za wysoko" - argumentuje portal Toro.it. "Dobrze wszedł w mecz i zanotował asystę przy trafieniu Praeta. Mógł strzelić gola jeszcze w pierwszej połowie, ale zmarnował doskonałą sytuację. Mnóstwo sprintów, ale musi wyciągnąć wnioski" - pisze Toronews.net.

Linetty otrzymał też sporo pochwał od "La Gazzetty dello Sport", która przyznała mu notę 7/10. "Ten mecz to dowód na to, że to już inny piłkarz. Pierwszy gol padł dzięki jego intuicji, później cały czas grał właściwie" - czytamy. Podobną ocenę były zawodnik Lecha Poznań otrzymał od portalu tuttomercatoweb.com. "Był jednym z bohaterów Torino. Jego asysta to doskonała jakość, ale też posyłał dobre piłki do kolegów. Mógł zdobyć bramkę w drugiej połowie" - piszą dziennikarze.