Trener Juventusu grzmi po kompromitacji. "Jesteśmy zespołem środka tabeli"

Juventus zanotował drugą porażkę z rzędu w rozgrywkach Serie A. Tym razem drużyna prowadzona przez Massimiliano Allegriego przegrała 1:2 z Hellasem Verona, a oba gole dla gospodarzy strzelił Giovanni Simeone. Bianconeri byli jedynie w stanie odpowiedzieć trafieniem Westona McKenniego. Włoskie media nie zostawiły suchej nitki na Juventusie, ale doceniły występ Wojciecha Szczęsnego. "Jako jedyny pozostał na powierzchni wraku statku o nazwie Juventus. Jest bez winy po tym spotkaniu" - pisał portal tuttomercatoweb.com.

Massimiliano Allegri wściekły po porażce z Hellasem. "Drużyna środka tabeli"

Massimiliano Allegri stanął przed kamerami telewizji DAZN po porażce z Hellasem Verona. Szkoleniowiec nie ukrywał swojego niezadowolenia po czwartej porażce w lidze. "Teraz to jesteśmy drużyną ze środka tabeli. Doszło do konfrontacji w szatni po meczu, ale słowa teraz są bezużyteczne. Mamy 15 punktów po 11 meczach, a nasza sytuacja jest bardzo zła. Teraz musimy zaakceptować tę nową rzeczywistość i wziąć za to pełną odpowiedzialność. Użalanie się nad sobą nic nam nie da" - powiedział.

Włoch nie ukrywa, że Juventus teraz ma bardzo małe szanse na zdobycie mistrzostwa. "Dzisiaj już praktycznie to się rozstrzygnęło. Niektórzy piłkarze są bardzo zmęczeni i ja odpowiadam za to, jaki skład wyjdzie na mecz. To był wyraz gniewu, nic nie idzie po naszej myśli, dawniej mieliśmy inne podejście. To, że jesteśmy Juventusem nie oznacza, że z automatu pokonujemy zespoły ze środka tabeli. Brakuje nam woli walki. Przegrywamy wiele nawet z piłkarzami Sassuolo, które nie opiera się na grze fizycznej" - dodał Allegri.

Juventus po porażce z Hellasem spadł na dziewiąte miejsce z 15 punktami. Strata Starej Damy do miejsca gwarantującego udział w Lidze Mistrzów wynosi cztery punkty. Liderem Serie A po 10. kolejce jest ex-aequo Napoli oraz Milan, które mają po 28 punktów. Następny mecz ligowy Juventus zagra u siebie z Fiorentiną. Ten mecz odbędzie się w niedzielę szóstego listopada o godzinie 18:00. Transmisja będzie dostępna do obejrzenia w Eleven Sports 3.