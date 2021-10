Włosi grzmią po blamażu Juventusu. "Szczęsny na powierzchni wraku"

Juventus nie rozpoczął najlepiej obecnego sezonu Serie A. Drużyna prowadzona przez Massimiliano Allegriego wygrała dopiero w piątej kolejce w meczu ze Spezią (3:2). Seria wygranych spotkań z rzędu w lidze zakończyła się na czterech, a Bianconeri w końcówce października zremisowali 1:1 z Interem Mediolan i przegrali 1:2 z Sassuolo. Wojciech Szczęsny był regularnie krytykowany przez włoskie media, ale z rozwojem sezonu forma reprezentanta Polski tylko rosła.

Włoskie media oceniły Wojciecha Szczęsnego po porażce z Hellasem. "Jako jedyny"

Wojciech Szczęsny wystąpił w podstawowym składzie Juventusu w spotkaniu z Hellasem Verona. Bramkarz biało-czerwonych po 14 minutach musiał już dwukrotnie wyciągać piłkę z siatki po trafieniach Giovanniego Simeone. Mimo tego Szczęsny zebrał niezłe noty, na przykład od "La Gazzetty dello Sport", która oceniła jego występ na 5,5. "Simeone teraz sprzyjają niebiosa, na przestrzeni całego roku nie jest aż tak regularny. W skrócie: trochę pecha, nieco nienajlepsza pozycja, strzał nie do zatrzymania. Obronił strzały Lazovicia i Baraka, ale to nie wystarczyło" - czytamy.

Większość mediów we Włoszech usprawiedliwiała Szczęsnego i twierdziła, że był jednym z najlepszych zawodników Juventusu na placu. "Był wygwizdywany i krytykowany podczas meczów na początku sezonu, ale teraz jako jedyny pozostał na powierzchni wraku statku o nazwie Juventus. Jest bez winy po tym spotkaniu. Przy bramkach, przy strzałach Hellasu i przy tym, co Juventus pokazał w całym meczu" - pisze portal tuttomercatoweb.com, który ocenił Polaka na "szóstkę". "Dziś jest bez winy, przynajmniej on" - dodaje krótko "La Repubblica".

Reszta mediów była zgodna i przyznawała Wojciechowi Szczęsnemu notę 6/10. "Dobra interwencja na początku, nie ma sobie nic do zarzucenia przy bramkach" - uważa Eurosport. "Jeżeli wierzyliście, że sezon Juventusu jest uwarunkowany błędami Szczęsnego, to jest to słaby pretekst" - twierdzi portal calciomercato.com. "Zanotował dwie świetne interwencje, mimo że bramka na 1:0 zrodziła się po jednej z nich. To nie Szczęsny jest problemem Juventusu" - pisze "Corriere della Sera".