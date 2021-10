AS Roma aktywuje klauzulę w kontrakcie Nikoli Zalewskiego! Decyzja zapadła

W listopadzie 2020 roku Nicola Zalewski podpisał kontrakt z Romą do końca czerwca 2024 roku. Dzięki dobrej dyspozycji w rezerwach został włączony do pierwszego zespołu i w zeszłym sezonie zadebiutował w Serie A. Przed tegorocznymi rozgrywkami pokazał się z dobrej strony w sparingach przedsezonowych.

Roma przedłuży kontrakt z Nicolą Zalewskim

Zalewski na razie zaliczył symboliczne występy w lidze (dziewięć minut w dwóch meczach), ale Roma w niego wierzy. Dowodem na to będzie przedłużenie umowy 19-latka. Jak informuje "Sky Sports", w kontrakcie Zalewskiego znajduje się klauzula pozwalająca przedłużyć jego umowę o kolejny rok, czyli do 2025 roku. Ten zapis ma zostać teraz aktywowany.

Nicola Zalewski urodził się w 2002 roku w Tivoli, nieopodal Rzymu. Choć całe życie spędził we Włoszech, rodzice są Polakami. Pierwsze szlify zbierał w USD Zagarolo, gdzie wypatrzył go Bruno Conti, były zawodnik Romy, a od 2005 r. dyrektor rzymskiej akademii. W minionym sezonie był największą gwiazdą Primavery Romy, czyli młodzieżowego zespołu, gdzie trenerem był Alberto De Rossi, ojciec Daniele.

Zalewski otrzymał również szansę zadebiutowania w reprezentacji Polski. Paulo Sousa powołał go na wrześniowe zgrupowanie. Zalewski pojawił się na boisku w meczu z San Marino (7:1). Miał pojawić się również na październikowym zgrupowaniu, ale ostatecznie nie dołączył do drużyny na skutek rodzinnej tragedii. Pod koniec września zmarł jego ojciec. "Nicola nie jest w stanie być z nami, to dla niego trudny czas, musi być z rodziną. W pełni go wspieramy" - komentował wtedy Paulo Sousa.

