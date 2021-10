Andrea Pirlo wróci do pracy w Serie A jeszcze w tym sezonie? Media sugerują, że wkrótce

Andrea Pirlo został trenerem Juventusu w sierpniu 2020 roku. Była to o tyle zaskakująca kandydatura, że wcześniej nie trenował on żadnego seniorskiego zespołu. Praca w Juventusie była więc nie lada wyzwaniem, któremu Pirlo ostatecznie nie do końca podołał. To za jego kadencji Juventus pierwszy raz od 2011 roku nie został mistrzem Włoch. Odpadł też w 1/8 finału Ligi Mistrzów po rywalizacji z FC Porto. Po zakończeniu ubiegłego sezonu Pirlo został zwolniony z Juventusu.

Na początku października dziennik "Tuttosport" informował, że Pirlo jest kandydatem na stanowisko trenera Parmy. Wcześniej mówiło się również, że może zastąpić Ronalda Koemana w Barcelonie. Teraz "La Gazzetta dello Sport" pisze, że były znakomity środkowy pomocnik Milanu i Juventusu jest kandydatem do roli trenera Genoi.

Drużynie tej nie wiedzie się w rozgrywkach Serie A. Po dziesięciu kolejkach zajmuje dopiero osiemnaste miejsce w tabeli, czyli w strefie spadkowej. Odniosła zaledwie jedno zwycięstwo i ma siedem punktów. Według włoskich dziennikarzy, jeśli Genoa w dwóch najbliższych meczach - u siebie z Venezią i na wyjeździe z Empoli nie zdobędzie czterech punktów, to trener Davide Ballarduini zostanie zwolniony. Miałby go zastąpić właśnie Andrea Pirlo.

Włoscy eksperci uważają, że mimo nieudanej przygody Pirlo z Juventusem, wciąż jest on ceniony w swoim kraju. Przede wszystkim za charyzmę, podejście do pracy i umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.