Inter Mediolan zabrał głos ws. Christiana Eriksena. To koniec kariery Duńczyka we Włoszech

Christian Eriksen upadł na murawę pod koniec pierwszej połowy meczu Euro 2020 pomiędzy Danią a Finlandią. Wtedy doszło do zatrzymania akcji serca piłkarza. Najpierw Eriksenowi pomógł kapitan reprezentacji Danii Simon Kjaer, który ułożył go w bezpiecznej pozycji bocznej, a potem medycy przez kilkanaście minut go reanimowali. Eriksen spędził kilka dni w szpitalu, gdzie przeszedł operację wszczepienia kardiowertera-defibrylatora serca.

Christian Eriksen już nie zagra w Interze Mediolan. Może jednak kontynuować karierę gdzie indziej

Inter Mediolan opublikował raport finansowy za sezon 2020/2021. Możemy z niego wyczytać, że klub zanotował przychody na poziomie 364,7 mln euro, a strata wynosi aż 245,6 mln euro. Pandemia koronawirusa zabrała Interowi 110 mln euro, z czego 70 mln z braku przychodów z dnia meczowego, a 40 mln z redukcji umów sponsorskich. Jedną z istotnych kwestii w raporcie była też sytuacja zdrowotna Christiana Eriksena.

Inter Mediolan wydał komunikat, w którym przekazał wprost, że reprezentant Danii nie będzie kontynuował swojej kariery na Półwyspie Apenińskim. "W odniesieniu do Eriksena należy zauważyć, że w wyniku poważnego uszczerbku na zdrowiu, do którego doszło podczas Euro 2020, włoskie władze medyczne nie dopuściły zawodnika do gry. Obecnie zawodnik nie spełnia wymaganych we Włoszech kryteriów, aby kontynuował karierę wyczynową. Może wrócić do gry w innych krajach, które dopuszczają wznowienie aktywności w jego wypadku" - czytamy w komunikacie.

Inter dodał także, że w tym sezonie otrzyma rekompensatę ze strony UEFA. Zdaniem europejskich mediów Christian Eriksen mógłby kontynuować karierę w Holandii w barwach Ajaksu Amsterdam, dla którego już grał w latach 2009-2013. Z kardiowerterem-defibrylatorem serca w Ajaksie występuje już Daley Blind. Defensor trafił do szpitala w grudniu 2019 roku po meczu z Valencią z powodu zapalenia mięśnia sercowego i wrócił do gry po dwóch miesiącach.