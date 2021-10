Oficjalnie: Lautaro Martinez podpisał kontrakt

W letnim okienku transferowym miał trafić m.in. do FC Barcelony czy Arsenalu, Tottenhamu oraz Atletico Madryt. Finalnie zdecydował się zostać w Interze Mediolan, a włoski klub poinformował w czwartek, że Lautaro Martinez pozostanie piłkarzem Nerazzurich do 30 czerwca 2026 roku.

Lautaro Martinez w Interze Mediolan. Gwiazda klubu zostanie przez najbliższych pięć lat

Wychodzi na to, że Lautaro Martinez przedłużył umowę o trzy lata. Wcześniejszy kontrakt napastnika obowiązywał do końca czerwca 2023 roku. W przeszłości włoscy dziennikarze informowali, że negocjacje w sprawie nowej umowy Argentyńczyka są niezwykle trudne, jednak jak widać, obie strony doszły do porozumienia.

Swego czasu Inter Mediolan miał się czego obawiać, bowiem w letnim okienku transferowym z klubu odeszli Achraf Hakimi za 68 mln euro do Paris Saint-Germain, Romelu Lukaku do Chelsea za 115 milionów euro oraz Antonio Conte (rozwiązanie kontraktu). Inter na sprzedaży Argentyńczyka zyskałby kolejne wielkie pieniądze, ponieważ wg. doniesień mieli się oni zgodzić na transfer pod warunkiem oferty opiewającej na 90 mln euro.

Reprezentant Argentyny trafił do Interu w lipcu 2018 roku za 25 milionów euro z Racing Club de Avellaneda. Napastnik od tego czasu zagrał w 144 oficjalnych spotkaniach, w których zdobył 54 bramek i zanotował 21 asyst.