Chiellini o wygwizdaniu bramkarza kadry Włoch na San Siro: To nie było odpowiednie zachowanie

Gianluigi Donnarumma nie został zbyt miło przywitany na San Siro przed półfinałowym meczem Ligi Narodów pomiędzy Włochami i Hiszpanią (1:2). Wszystko przez to, że latem tego roku bramkarz odszedł z AC Milan, w którym występował od początku swojej kariery i przeniósł się do Paris Saint-Germain. Na zachowanie kibiców zareagował włoski związek (FIGC), który uznał, że mecze reprezentacyjne nie będą rozgrywane na tym stadionie - przynajmniej przez jakiś czas.

REKLAMA

Zobacz wideo Jan Urban komentuje zwolnienie Michniewicza. Wskazał powody problemów. [SEKCJA PIŁKARSKA 97]

Do tematu wrócili dziennikarze, którzy postanowili zapytać o zdanie Giorgio Chielliniego na co dzień piłkarza Juventusu. Obrońca niejednokrotnie dzielił szatnię z Donnarummą podczas zgrupowań reprezentacji Włoch. - Każdy z nas podejmuje jakieś decyzje i powinny one zostać uszanowane tak samo, jak powinniśmy szanować decyzje kibiców. Myślę jednak, że to nie była odpowiednia okazja, aby go wybuczeć - powiedział Chiellini w rozmowie z telewizją DAZN.

Chiellini broni Donnarummę. "Jest wyjątkowy. Inny niż wszyscy"

Buczenie czy gwizdy nie były najgorszym, z czym musiał się mierzyć w tamtym czasie Gianluigi Donnarumma. W stronę piłkarza kierowano wiele obelg, przed stadionem pojawiły się obrazy z przekreśloną twarzą bramkarza czy wymowne transparenty. Kibice nie oszczędzali go nawet mimo tego, że Donnarumma był jednym z zawodników, którzy minionego lata wygrali Euro 2020.

Kontrowersyjny pomysł PZKosz odnośnie ligi 3x3. "Niechęć, opór, akceptacja, afirmacja"

- Gigio jest wyjątkowy. Inny niż wszyscy pozostali. Trochę tak, jak kiedyś postrzegaliśmy Buffona. Też był zdecydowanie inny od bramkarzy swojego pokolenia. Czas nam powie, czy Donnarummie uda się osiągnąć tak wysoki poziom, ale to pewne, że nie jest typowym bramkarze. Jest niezwykły - broni umiejętności bramkarza Chiellini.

Więcej treści sportowych znajdziesz na Gazeta.pl

Gianluigi Donnarumma podpisał kontrakt z Paris Saint-Germain do czerwca 2026 roku. Od transferu 22-latek rozegrał pięć spotkań (cztery w Ligue 1 i jedno w Lidze Mistrzów). O miejsce w pierwszym składzie rywalizuje z Keylorem Navasem.