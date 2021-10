Włosi bezlitośni dla Zielińskiego. "Nie wiadomo już, kim on jest"

Napoli zremisowało 0:0 w meczu z Romą w niedzielę i po raz pierwszy straciło punkty w tym sezonie Serie A. Wciąż jest liderem rozgrywek, ale nie zagrali tak, jak przeciwko Legii Warszawa w Lidze Europy, czy wcześniej przy ligowych wygranych z Torino i Fiorentiną.

Zieliński był bezbarwny. Włoskie media: Wędruje po własnym labiryncie

Nie najlepszy mecz ma za sobą wracający na boisko po przerwie Piotr Zieliński. Polak zagrał w Rzymie przez 70 minut, a potem został zmieniony przez Eljifa Elmasa. "Zieliński źle wszedł w mecz, jakby był rozkojarzony. Raził niedokładnością i często tracił piłkę. Po jego stracie w 28. minucie bliski gola był Tammy Abraham" - pisał w spostrzeżeniach z Włoch dziennikarz Sport.pl, Antoni Partum, nazywając Zielińskiego "bezbarwnym" na boisku.

Magiczny Mourinho nie wytrzymał ciśnienia. Zielińskiego praktycznie nie było

Dziennikarze "La Gazzetta dello Sport" uznali za to, że Piotr Zieliński był najsłabszym piłkarzem tego spotkania. Ocenili go tylko na "5" w dziesięciopunktowej skali. "Wędruje po własnym labiryncie. Nie wiadomo już, kim on jest. Nie jest rozgrywającym, nie jest walczącym pomocnikiem, nie jest trequartistą. Poszukuje własnej tożsamości" - wskazali.

"Zieliński żyje we własnym cieniu"

Taką samą notę dał Zielińskiemu także portal "Calciomercato.com". "Chce grać, biega. Gubi się jednak, gdy ma piłkę pod nogami, co zwykle było jego mocną stroną. Popełnił zdecydowanie zbyt wiele błędów technicznych" - czytamy w opinii dziennikarzy. "5" przyznał reprezentantowi Polski także dziennik "Corriere dello Sport". "Żyje we własnym cieniu. Potwierdził, że znalazł się w dołku formy, który ma przyczynę w jego dyspozycji fizycznej" - opisano.

Juventus ratuje się w ostatniej chwili w hicie z Interem. Szczęsny bezradny

Po dziewięciu kolejkach Serie A liderem tabeli z 25 punktami na koncie jest Napoli. Tyle samo "oczek" ma AC Milan, który zajmuje drugie miejsce. Na najniższym stopniu podium znajduje się na ten moment Inter, który uzbierał 18 punktów. Kolejny mecz zawodnicy Luciano Spalettiego zagrają przeciwko Bologni w Neapolu, w czwartek, 28 października o godzinie 20:45.