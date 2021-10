Najdroższy bramkarz świata za Wojciecha Szczęsnego? Juventus ma plan

Ostatnie miesiące w wykonaniu Wojciecha Szczęsnego nie należały do najbardziej udanych. Golkiper popełnił wiele błędów, które kosztowały Juventus utratę kilku punktów w początkowej fazie sezonu. W mediach pojawiały się pogłoski o tym, że Polak może zostać odsunięty od składu. Wszystko wskazuje na to, że najgorszy czas już za nim, ale to nie oznacza, że może być pewny pozycji w klubie.

Media wytypowały następcę Szczęsnego. Najdroższy bramkarz w historii

Hiszpański portal fichajes.net poinformował o tym, że Juventus myśli o kupnie Kepy Arrizabalagi. Transfer ten miałby wpisywać się w plan odmłodzenia zespołu, do którego ma dojść w najbliższym czasie. Choć pogłoski o sprowadzeniu Hiszpana można potraktować z lekkim przymrużeniem oka, to plan przeprowadzenia rewolucji kadrowej potwierdził m.in. Giorgio Chiellini, który wypowiedział się o powodach odejścia Cristiano Ronaldo z klubu.

Kupiony za 80 milionów euro 27-letni Kepa jest cztery lata młodszy od Wojciecha Szczęsnego. Hiszpański golkiper prawdopodobnie będzie w najbliższym czasie zmuszony szukać nowego klubu, gdyż Thomas Tuchel zdecydowanie postawił na Edouarda Mendy'ego. Były piłkarza Athletiku Bilbao rozegrał w tym sezonie zaledwie 181 minut w trzech spotkaniach. Kontrakt Kepy z Chelsea obowiązuje do czerwca 2025 roku. Zawodnik był ponad dwa lata temu wskazywany jako jeden z głównych kandydatów do zastąpienia Gianluigiego Buffona w Juventusie, ale klub postawił wtedy na Wojciech Szczęsnego.

W tym sezonie Wojciech Szczęsny zagrał w 10 meczach, w których puścił osiem goli. Na wyróżnienie zasługuje postawa Polaka w Lidze Mistrzów, w której zachował czyste konto w trzech meczach z rzędu.