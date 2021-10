Milan o krok kompromitacji. Rywale ponad pół godziny grali w dziewiątkę, a Zlatan strzelił samobója!

Po pierwszej połowie kompletnie nic nie zapowiadało, że końcówka meczu będzie tak dramatyczna. Piłkarze wicelidera Serie A - AC Milan prowadzili 2:0 z Bologną po bramkach Rafaela Leao (16.) i Davida Calabrii (35.). Mało tego w Adama Soumaoro w 20. minucie został ukarany czerwoną kartką.

Milan uratował wygraną w końcówce

Od początku drugiej połowy mialy miejsce zupełnie niespodziewane sytuacje. Bologna, grając w dziesiątkę, potrafiła doprowadzić do wyrównania! Najpierw w 49. minucie nieszczęśliwie do własnej bramki po rzucie rożnym trafił Zlatan Ibrahimović. Już 180 sekund później do wyrównania doprowadził Musa Barrow.

W dodatku w 58. minucie czerwoną kartkę za brutalny faul na Ballo Toure dostał Roberto Soriano. W efekcie przez ponad dwa kwadranse Milan grał z przewagą dwóch zawodników! I długo nie potrafił tego wykorzystać. Przez ponad dwadzieścia minut stworzył zaledwie jedną sytuację. Strzał głową Olivera Girouda obronił jednak znakomicie Polak Łukasz Skorupski. Jakby tego było mało, to Bologna była bliżej zdobycia gola. 35-letni Rumun Ciprian Tatarusanu wygrał jednak pojedynek sam na sam z Arnautoviciem.

W 84. minucie goście dopięli swego. Po akcji lewą stroną Bakayoko piłkę odbił obrońca, a Ismael Bennacer popisał się pięknym strzałem lewą nogą z ponad 20 metrów. W ostatniej minucie Milan przeprowadził kontrę, którą precyzyjnym uderzeniem sfinalizował Ibrahimović. Dla Szweda był to gol nr. 399 w rozgrywkach ligowych.

Szwed został również czwartym 40-letnim piłkarzem z bramką w Serie A. Wcześniej dokonali tego legendarny stoper Milanu - Alessandro Costacurta, Pietro Vierchowod oraz Silvio Piola

Ibrahimović przeszedł też do historii piłki nożnej z innego powodu. Został najstarszym (40 lat i 20 dni) piłkarzem z bramką i golem samobójczym w tym samym meczu w całej historii pięciu najsilniejszych lig europejskich.

Milan po tej wygranej awansował na pozycję lidera. Ma jeden punkt więcej od Napoli, które w niedzielę (godz. 18) zagra na wyjeździe z Romą. W innym hicie kolejki Inter podejmie Juventus (godz. 20.45).