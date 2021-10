Tak Cristiano Ronaldo wkurzał kolegów z Juventusu. Wypłynęły nieznane fakty

Cristiano Ronaldo występował w Juventusie w latach 2018-2021 po tym, jak zdecydował się odejść z Realu Madryt za 117 milionów euro. Portugalczyk łącznie zdołał zdobyć 101 bramek oraz zanotować 22 asysty w 134 meczach we wszystkich rozgrywkach. Wiele wskazywało na to, że Ronaldo przeniesie się do Manchesteru City, ale ostatecznie zdecydował się na powrót do Manchesteru United, który, łącznie z bonusami, zapłacił 23 miliony euro

Media: Cristiano Ronaldo nie wypełniał zasad w szatni Juventusu. M.in nie wracał się do defensywy

Włoska gazeta "Tuttosport" postanowiła podsumować pobyt Cristiano Ronaldo w Juventusie. Dziennikarze ujawnili, że Cristiano Ronaldo łamał zasady panujące w szatni Juventusu. Zawodnicy Bianconerich mają kierować się takimi wartościami, jak jedność, pokora oraz równość. "Juventus w przeciągu 10 lat miał wielu wspaniałych napastników i gwiazdy na każdej pozycji, ale oni zawsze dostosowywali się do świętego prawa panującego w grupie" - czytamy.

W tym wypadku mowa m.in o grze w defensywie. W ramach tej zasady każdy zawodnik miał uczestniczyć w obronie własnej bramki i być wierny hasłu "jeden za wszystkich, wszyscy za jednego". Dodatkowo piłkarze mieli po nieudanych zagraniach dodawać sobie otuchy, aby takie sytuacje więcej się nie powtarzały. Ronaldo z kolei nie uczestniczył w grze defensywnej i po słabych podaniach kolegów jasno dawał do zrozumienia, co o tym myśli. Postawa Cristiano wpływała negatywnie na zespół i osiągane wyniki.

Postawę Ronaldo po jego odejściu z Juventusu oceniali senatorzy, czyli Giorgio Chiellini oraz Leonardo Bonucci. Starszy z defensorów miał pretensje do Portugalczyka, że odszedł bardzo późno z zespołu, przez co Juventus zapłacił za to punktami na początku sezonu. Bonucci z kolei wbił szpilkę w Ronaldo i przekazał dziennikarzom, że po jego odejściu turyńczycy znów są prawdziwą drużyną.