Piłkarz Juventusu mówi wprost: Po odejściu Ronaldo znów jesteśmy drużyną

Piłkarze Juventusu w tym sezonie stracili Cristiano Ronaldo, który odszedł do Manchesteru United. Jeszcze z nim w składzie najbardziej utytułowana drużyna Włoch zremisowała na wyjeździe z Udinese 2:2. Po odejściu Portugalczyka Juventus z czterech spotkań wygrał zaledwie jeden. Teraz notuje jednak serię aż sześciu zwycięstw z rzędu (cztery w lidze i dwa w Lidze Mistrzów) - w tym czterech z rzędu 1:0.

"Znów jesteśmy drużyną"

Leonardo Bonucci, stoper Juventusu tłumaczył skąd były problemy zespołu na początku tego oraz przede wszystkim w ubiegłym sezonie. Drużyna z Turynu zajęła dopiero czwarte miejsce w lidze i dopiero w ostatniej kolejce szczęśliwie zapewniła sobie awans do Ligi Mistrzów.

- Można powiedzieć, że znów jesteśmy drużyną. W przeszłości straciliśmy to, z czego słynął Juventus. Mieliśmy w składzie wielką gwiazdę i staraliśmy się, by wiodło jej się jak najlepiej. Porzuciliśmy to, z czego słynęliśmy – przestaliśmy grać jak drużyna, bo myśleliśmy, że wszystko zrobi za nas Cristiano Ronaldo - powiedział Bonucci w rozmowie ze "Sky Sport Italia".

Stoper reprezentacji Włoch pochwalił również trenera Massimiliano Allegriego.

- Szkoleniowiec po odejściu Cristiano Ronaldo, poukładał wszystko bardzo dobrze. Odzyskaliśmy naszego ducha walki i pokorę, które nas wcześniej cechowały. Pracujemy wspólnie po to, by osiągać oczekiwane rezultaty - dodał Bonucci.

Juventus obecnie zajmuje siódme miejsce w Serie A, ale do prowadzącego Napoli traci aż dziesięć punktów. W niedzielę zagra hitowy mecz - na wyjeździe z obrońcą tytułu Interem Mediolan. Początek o godz. 20.45.