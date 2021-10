Gwiazda Napoli zaskoczyła ws. wyniku meczu z Legią. "Wy uważacie inaczej"

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Wyniki Napoli w Lidze Europy jak dotąd pozostawiają sporo do życzenia. Zespół prowadzony przez Luciano Spallettiego zremisował 2:2 z Leicester City, a w drugiej kolejce niespodziewanie przegrał 2:3 ze Spartakiem Moskwa. Włosi podejdą do spotkania z Legią Warszawa m.in bez Piotra Zielińskiego, który zmaga się z drobną kontuzją pleców. "Będzie go brakowało, ale z drugiej strony mamy 20 innych Zielińskich w kadrze" - mówił Luciano Spalletti na konferencji prasowej.

Kalidou Koulibaly docenia Legię Warszawa przed meczem. "To oni są faworytem"

Kalidou Koulibaly wziął udział w konferencji prasowej przed meczem z Legią Warszawa w trzeciej kolejce Ligi Europy. Defensor wypowiedział się na temat ostatnich wyników zespołu. - Co prawda graliśmy dobrze ze Spartakiem, ale strata jednego zawodnika wpłynęła na naszą grę. Musimy dostosować się do gry naszego przeciwnika, który będzie się głęboko bronił. Musimy być cierpliwi. Legia radzi sobie dobrze zarówno w defensywie, jak i w kontratakach - powiedział.

Reprezentant Senegalu docenił postawę mistrzów Polski w fazie grupowej LE i to w nich widzi faworyta czwartkowego spotkania. - Zasłużyli na fotel lidera i nie jest to kwestia szczęścia. Musimy szybko zdobyć bramkę, w innym wypadku potrzebna będzie spora cierpliwość. Nie brakuje nam energii i motywacji, a kolejne wygrane tylko napędzają ten stan. Może Wy uważacie inaczej, ale dla mnie to Legia Warszawa będzie faworytem w najbliższym meczu - dodał Koulibaly.

