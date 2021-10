Tak źle nie było od lat. Wojciech Szczęsny poleciał w rankingu bramkarzy. Tak wygląda lista najdroższych

Początek obecnego sezonu nie był dla Wojciecha Szczęsnego specjalnie udany. Co prawda Polak może liczyć na pewne miejsce w bramce Juventusu, ale włoskie media nie szczędziły mu słów krytyki po kilku fatalnych błędach, głównie tych z meczu przeciwko Udinese.

Zmiany wartości Wojciecha Szczęsnego w ostatnich latach

W momencie przenosin z AS Romy do Juventusu, czyli w lipcu 2017 roku rynkowa wartość Szczęsnego wynosiła 17 milionów euro. Do końca pierwszego sezonu w nowych barwach polski bramkarz zyskał na znaczeniu, dzięki czemu serwis Transfermarkt wyceniał go na 20 milionów euro.

Na przestrzeni następnego roku Polak miał pewne miejsce w bramce Juventusu, dzięki czemu jego wartość szybko rosła. Kulminacyjnym momentem była końcówka 2019 roku, kiedy to wzrosła ona do 40 milionów euro. Od tamtego czasu jednak jego wycena zaczęła spadać.

Wyraźny spadek wartości Wojciecha Szczęsnego

Do ostatniej aktualizacji 60-krotny reprezentant Polski był warty 25 milionów euro. Październikowe oszacowanie sprawiło jednak, że obecnie jego wartość wynosi 15 milionów euro. W zestawieniu serwisu Transfermarkt Szczęsny jest obecnie 31. najdroższym bramkarzem świata. Czołówka prezentuje się następująco:

Jan Oblak (Atletico Madryt) – 70 mln euro Gianluigi Donnarumma (PSG) – 65 mln euro Thibaut Courtois (Real Madryt) – 60 mln euro Alisson (Liverpool) – 60 mln euro Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona) – 55 mln euro Ederson (Manchester City) – 50 mln euro Emiliano Martinez (Aston Villa) – 35 mln euro Edouard Mendy (Chelsea) - 30 mln euro Mike Maignan (AC Milan) – 25 mln euro Jordan Pickford (Everton) – 25 mln euro

W obecnym sezonie Wojciech Szczęsny rozegrał dziewięć meczów we wszystkich rozgrywkach, w których wpuścił osiem goli. Czterokrotnie udało mu się zachować czyste konto.