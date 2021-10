Mourinho wściekły po porażce. "Drużyna, która zasłużyła na zwycięstwo, przegrała"

Hit ósmej serii gier w Serie A nie zawiódł. Juventus odniósł czwarte ligowe zwycięstwo z rzędu, a gola na wagę niezwykle cennych trzech punktów strzelił Moise Kean. Jednym z bohaterów gospodarzy był Wojciech Szczęsny, który tuż przed przerwą obronił rzut karny wykonywany przez Jordana Veretouta.

Włosi oszaleli po występie Szczęsnego przeciwko Romie! "Zahipnotyzował"

Jose Mourinho: AS Roma powinna wygrać

Po końcowym gwizdku Jose Mourinho pochwalił swoich piłkarzy. - Wszystko, co mogę dziś powiedzieć, to że Roma była świetna. Mówiłem już o tym w szatni. Oczywiście mówimy o porażce, ale mogę tylko powiedzieć, że Roma była świetna pod każdym względem. Gratulacje dla mojej drużyny, dla wszystkich zawodników, którzy grali z trudem. Zagraliśmy z koncentracją, pewnością siebie i odwagą - ocenił.

W dalszej części wypowiedzi Portugalczyk przyznał, że AS Roma powinna wrócić z Turynu z kompletem punktów. - Porażka pozostaje porażką, ale jeśli spojrzę na charakter projektu, muszę spojrzeć na rozwój zespołu i sposób, w jaki graliśmy. Myślę, że drużyna, która zasłużyła na zwycięstwo, przegrała, ale taka jest piłka nożna - powiedział.

Mourinho ocenia sytuację sprzed przerwy

Tuż przed zejściem obu drużyn do szatni doszło do sporej kontrowersji. Tammy Abraham trafił wówczas do siatki, ale tuż przed oddaniem strzału przez Anglika arbiter wskazał na jedenasty metr. Do rzutu karnego podszedł Jordan Veretout, ale jego uderzenie zostało obronione przez Wojciecha Szczęsnego. Mourinho odniósł się do tej sytuacji.

- Nie chcę komentować, nie mam wszystkich informacji w ręku. Chcę odizolować się od tego zdarzenia i skupić się na tym, co zrobiła moja drużyna. Mam nadzieję, że wszystkie słowa, które usłyszeliśmy od Juventusu w szatni, zostaną wypowiedziane publicznie. Oni doskonale wiedzą, jak przebiegał mecz. Kilka lat temu wygrałem tutaj nie zasługując na wiele, a dzisiaj przegrałem grając mecz, który pokazuje kierunek, w którym zmierzamy. Porażka to wciąż porażka - zakończył.

Szczęsny obronił rzut karny! Mourinho był wściekły! [WIDEO]

Po tym meczu Juventus nieco poprawił swoją sytuację w tabeli i awansował na siódme miejsce z dorobkiem 14 punktów. AS Roma z 15 "oczkami" na koncie pozostała na czwartej lokacie.